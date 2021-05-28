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Taksim Camii’nde ilk namaz bugün kılınacak! Başkan Erdoğan 27 yıl önce yerini böyle göstermişti

Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, bugün cuma namazının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla açılıyor. Yılların hasreti olarak bilinen cami mühendislik açısından da birçok yeni özelliği de barındırıyor. Öte yandan Taksim'deki cami için Başkan Erdoğan'ın yıllar önce yerini dahi işaret ettiği arşiv görüntüleri de ortaya çıktı. 27 yıl önce 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan gazetecilere planlarını anlatmıştı.

Giriş Tarihi: 28.05.2021 10:12 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 10:28
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Taksim Camii’nde ilk namaz bugün kılınacak! Başkan Erdoğan 27 yıl önce yerini böyle göstermişti

CUMA NAMAZIYLA BİRLİKTE AÇILIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılacak olan Taksim Camisi'nin açılış töreni, cuma namazının ardından gerçekleştirilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN 27 YIL ÖNCE YERİNİ BÖYLE GÖSTERDİ

Başkan Erdoğan'ın yıllar önce Taksim'deki cami ile ilgili söylediği sözler ise tekrar gündemde.

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Taksim Camii’nde ilk namaz bugün kılınacak! Başkan Erdoğan 27 yıl önce yerini böyle göstermişti

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ERDOĞAN

27 yıl önce 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan gazetecilere planlarını anlatmıştı.

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Taksim Camii’nde ilk namaz bugün kılınacak! Başkan Erdoğan 27 yıl önce yerini böyle göstermişti

Başkan Erdoğan o günlerde Taksim Camii'nin yerini böyle işaret etmişti.

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Taksim Camii’nde ilk namaz bugün kılınacak! Başkan Erdoğan 27 yıl önce yerini böyle göstermişti

Taksim'de bir cami yapılması tarih boyunca mücadele halini almış, Islahat Fermanı'nın ilanının sonrasında tarihte "93 Harbi" olarak bilinen büyük savaşta Rusların zaferinden iki yıl sonra Taksim Meydanı'ndan gözüken Aya Triada adlı kilisenin inşasının bitmiş, bu kilise Ruslar tarafından yaptırılmıştı.

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Taksim Camii’nde ilk namaz bugün kılınacak! Başkan Erdoğan 27 yıl önce yerini böyle göstermişti

Nazım Hikmet, 1921 yılında işgal altında olan İstanbul'da bölgedeki tek cami olan Ağa Cami'ne bakarak, "Havsalam almıyordu bu hazin hali önce ah, ey zavallı cami, seni böyle görünce dertli bir çocuk gibi imanıma bağlandım; Allah'ımın ismini daha çok candan andım..." dizelerini yazmıştı.