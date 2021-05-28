Son dakika: Taksim Camii ibadete açıldı! Başkan Erdoğan: Milletimiz 150 yıllık hayaline bugün kavuştu

"BURASI İSTANBUL'UN FETHİNE DE BİR HEDİYEDİR"

Camimizin inşasında kullanılan her malzeme titizlikle seçilmiştir. Taksim Camisi'ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Cami-i Kebir'e verilen bir selam, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum. Burası İstanbul'un fethine de bir hediyedir. Asırlardır davalarına hayat vermek için kendi canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin her birine Allah'tan rahmet diliyorum. Taksim Camii 1 buçuk asırlık mücadelenin ardından ülkemize kazandırılmıştır. 1877-1878 Osmanlı Rus harbi yıllarına kadar uzanır. Ülkemizin Kurtuluş Savaşı yıllarında da yeniden gündeme gelmiştir.

Nazım'ı bile hüzünlendiren bu tabloya rağmen tek parti döneminde Ayasofya ve Bezm-i Alem Camileri müzeye çevrilerek milletimizde yeni yaralar açılmıştır.

Merhum Demirel'in 1979 yılında karar ise 12 Eylül darbecileri tarafından iptal edilmişti. Neler çekti burası ya! Rahmetli Özal döneminde cami inşa edilmesi dile getirilse de şartlar uygun olmadığı için yapılamamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildiğimde sözlerden biri de bu caminin yapılmasıydı ancak 28 Şubat süreci nedeniyle bu sözümüzü yerine getiremedik. 2013'te bu projeyi tekrar yapmak istediğimizde ise karşımızda Gezi olaylarını bulduk.

"BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİ'Nİ DE İNŞA EDİYORUZ"

2017 Haziranında cami inşaatına başlanabilmesini sağladık. Bugün de camimizi ibadete açtık. Son dönemde Büyük Çamlıca Camii'nin tamamlanması ve Ayasofya'nın ardından bu üçüncü manevi mirasın asırlar boyunca bir kandil gibi ışıtacağına inanıyorum. Hızla bir eserimiz daha yükseliyor. O da Barbaros Bulvarı üzerinde Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni inşa ediyoruz, onu da kısa zamanda inşa edeceğiz. Orası da adeta bir mabetsiz beldedir. İnşallah orayı da mabetsiz olmaktan çıkarıp, Müslümanların ibadet edebildiği yerleri hazırlayacağız.

"EZANLARIMIZI SUSTURMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEK"

Fitneyle, yalanla, tuzakla milletimizin kardeşliğini bozamayanlar camilerimizi de hedef almıştır. FETÖ'nün yaptığı ihanetin benzerlerini farklı şekilde tekrarlamaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. Şahadetleri dinin temeli olan ezanlarımızı susturmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye'nin sadece kendi sınırlarından ibaret bir ülke olmadığının en büyük ispatı maruz kaldığı saldırılardır. Bu saldırıların hepsini de akamete uğratmayı başardık. Aynı dirayetle yolumuza devam edeceğiz. Bozguna uğrattığımız her kirliği atağın yerini yenisi alacaktır. Bize düşen hep doğruyu savunarak zalime karşı koymaktır.

"MİLLETİMİZ 150 YILLIK HAYALİNE KAVUŞMUŞTUR"

Şu anda buradan Taksim Camii önünden yankılanan sesin terör destekçilerini rahatsız ettiğinden şüpheniz olmasın. Taksim Camii büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşunun işaret taşlarından biri. Milletimiz 150 yıllık hayaline bugün kavuşmuştur. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

İLK EZAN SESİ YÜKSELDİ! İLK CUMA NANAMAZI KILINDI

Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'ın imzasını taşıyan, temeli 17 Şubat 2017'de atılan Taksim Meydanı'ndaki caminin minarelerinden öğle vakti ezan ve sela sesi yükseldi. Cuma namazı öncesi camide Kur'an-ı Kerim okundu, tekbir ve salavat getirildi.