Taksim Camisi'nin açılışında Meral Akşener'in 8 yıl önce paylaştığı mesaj akıllara geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyken hayalini kurduğu Taksim Camii hizmete giriyor. Cami bugün ibadete açılırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de 1 Haziran 2013'te attığı "Taksim'e cami değil AVM yapacaklar" tweeti akıllara geldi.
Bundan tam 27 yıl önce Taksim'de cami yapılacak noktayı işaret eden dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak Taksim Camisi'ni ibadete açıyor.
"GEZİ ÇOK GÜZEL GELSENE"
Bundan tam 8 yıl önce ise "Mesele ağaç değil sen hala anlamadın mı?" diyenler Taksim Meydanı'nda sözlde ağaçların kesileceğini AKM'nin yıkılacağını bahane ederek seçimle gelmiş iktidarı devirmeye kalkıştılar. Emperyalist güçlerin ve terör gruplarının güdümünde olan gruplara Türkiye içinden de siyasiler destek verdi. O dönem Taksim'e çıkanlar her fırsatta "Gezi çok güzel gelsene" diyerek kendilerine destek istiyordu.
Meral Akşener de o isimlerden biriydi. Akşener, Gezi kalkışması sırasında AK Parti iktidarının Taksim'e cami değil AVM yapacağına inandığı bir tweet atmıştı. O tweet 8 yıl sonra ve ne tesadüf ki hemen hemen aynı günlerde bir kez daha gündemde.
Akşener o günlerde şunu yazmıştı "Mücahitken Taksim'e cami yapmak istemişlerdi,şimdi müteahhit oldular Taksim'e AVM yapacaklar."
AYASOFYA'DA NAMAZ KILMIŞTI
Hacı olan ve geçtiğimiz yıl Ayasofya Camisi ibadete açıldıktan sonra camide namaz kılan Akşener, kadınlar için 620 kişilik ibadet alanı olan Taksim Camisi'nde namaz kılacak mı? İlerleyen günlerde göreceğiz.
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