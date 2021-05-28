Taksim Camisi'nin açılışında Meral Akşener'in 8 yıl önce paylaştığı mesaj akıllara geldi

"GEZİ ÇOK GÜZEL GELSENE"

Bundan tam 8 yıl önce ise "Mesele ağaç değil sen hala anlamadın mı?" diyenler Taksim Meydanı'nda sözlde ağaçların kesileceğini AKM'nin yıkılacağını bahane ederek seçimle gelmiş iktidarı devirmeye kalkıştılar. Emperyalist güçlerin ve terör gruplarının güdümünde olan gruplara Türkiye içinden de siyasiler destek verdi. O dönem Taksim'e çıkanlar her fırsatta "Gezi çok güzel gelsene" diyerek kendilerine destek istiyordu.