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Taksim Camisi'nin açılışında Meral Akşener'in 8 yıl önce paylaştığı mesaj akıllara geldi

Başkan 'ın Başkanı adayıyken hayalini kurduğu hizmete giriyor. Cami bugün ibadete açılırken İYİ Parti Genel Başkanı 'in de 1 Haziran 2013'te attığı "Taksim'e cami değil AVM yapacaklar" tweeti akıllara geldi.

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Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
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Taksim Camisi'nin açılışında Meral Akşener'in 8 yıl önce paylaştığı mesaj akıllara geldi

Bundan tam 27 yıl önce Taksim'de cami yapılacak noktayı işaret eden dönemin Başkanı adayı , bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak 'ni ibadete açıyor.

"GEZİ ÇOK GÜZEL GELSENE"

Bundan tam 8 yıl önce ise "Mesele ağaç değil sen hala anlamadın mı?" diyenler 'nda sözlde ağaçların kesileceğini 'nin yıkılacağını bahane ederek seçimle gelmiş iktidarı devirmeye kalkıştılar. Emperyalist güçlerin ve terör gruplarının güdümünde olan gruplara içinden de siyasiler destek verdi. O dönem Taksim'e çıkanlar her fırsatta "Gezi çok güzel gelsene" diyerek kendilerine destek istiyordu.

de o isimlerden biriydi. Akşener, sırasında iktidarının Taksim'e cami değil AVM yapacağına inandığı bir tweet atmıştı. O tweet 8 yıl sonra ve ne tesadüf ki hemen hemen aynı günlerde bir kez daha gündemde.

Akşener o günlerde şunu yazmıştı "Mücahitken Taksim'e cami yapmak istemişlerdi,şimdi müteahhit oldular Taksim'e AVM yapacaklar."

AYASOFYA'DA NAMAZ KILMIŞTI

Hacı olan ve geçtiğimiz yıl ibadete açıldıktan sonra camide namaz kılan Akşener, kadınlar için 620 kişilik ibadet alanı olan Taksim Camisi'nde namaz kılacak mı? İlerleyen günlerde göreceğiz.

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