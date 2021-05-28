Başkan Erdoğan Taksim Camii fotoğrafıyla bir mesaj paylaştı: Hayırlı Cumalar

Başkan Erdoğan, Taksim Camii'nin fotoğrafının olduğu görselle birlikte yaptığı paylaşımda, "Hayırlı Cumalar..." ifadelerine yer verdi.

TARİHİ AÇILIŞ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM

Tarihi açılış için tüm hazırlıklar tamamlandı. Açılış için özel platform kuruldu. Koronavirüs salgınına karşı gerekli tüm tedbirler de alındı. Törene katılacak vatandaşların sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ibadet edebilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı.