Başkan Erdoğan Taksim Camii fotoğrafıyla bir mesaj paylaştı: Hayırlı Cumalar
Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada Twitter hesabı üzerinden Taksim Camii'nin açılışı öncesi dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan mesajına Taksim Camii’nin fotoğrafına koyarak “Hayırlı Cumalar…” diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Taksim Camii'nin açılışı öncesi dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Başkan Erdoğan, Taksim Camii'nin fotoğrafının olduğu görselle birlikte yaptığı paylaşımda, "Hayırlı Cumalar..." ifadelerine yer verdi.
TARİHİ AÇILIŞ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM
Tarihi açılış için tüm hazırlıklar tamamlandı. Açılış için özel platform kuruldu. Koronavirüs salgınına karşı gerekli tüm tedbirler de alındı. Törene katılacak vatandaşların sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ibadet edebilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı.
Ayrıca belediye ekipleri açılış günü vatandaşlara seccade, maske ve dezenfektan dağıtacak. Taksim Camiini ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, açılış öncesi yapılan son hazırlıkları yerinde inceledi.
KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİNE DE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Temeli 2017 yılında atılan Taksim Cami 2 bin 482 metrekarelik alanda inşa edildi.
9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliğini taşıyan caminin kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek.
BİNA YÜKSEKLİĞİ 20.70 METRE
Ana girişi ile birlikte toplamda 4 girişi bulunan Taksim Caminin zemin üstü bina yüksekliği 20.70 metre, ana kubbe yüksekliği 9.6 metre, çapı ise 28 metre olarak tasarlandı. 12 bin 574 metre kare toplam kapalı alanı olan camide 165 araçlık 3 katlı otopark da bulunuyor.
KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Taksim Camiinin girişi, abdesthaneleri, zemini ve tavanında 8 köşeli Selçuklu motiflerine de yer verildi.
Cami ibadetin yanı sıra konferans ve sergi salonları gibi alanlarıyla da kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.
DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR
• Caminin hat yazıları Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan'a ait
• Ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha, ana mekan kubbe kasnağında Al‐i İmran, ana mekan orta kuşak yazısında Bakara suresinin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr suresinin 20-24. ayetleri yer alıyor
• Giriş kubbesi göbek yazısında İhlas, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi ve sonraki ayet, ana kapı üstü yazısında Nisa suresi 103'üncü ayetinin son kısmı ve İstiklal girişi kapı üstü yazısında ise Ra'd suresinin 24'üncü ayeti işlendi
• Caminin iç alanına 6 hat levha bulunuyor. Hat levhalarında Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali isimleri yazıyor
• Her bir bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülen camide otopark, sergi alanı, konferans salonu aş evi ve Dijital İslam Kütüphanesi de yer alıyor
• Caminin mihrabı 8,5 metre uzunluğunda yapıldı
• Mihrabın yüzeyine Esma'ül Hüsna, mihrabın ortasında Kelime-i Tevhid yazıldı. Alt bölümüne ise Cin suresinin 18. ayetinin "Şüphesiz, mescitler yalnız Allah'ındır. Allah ile beraber hiçbir kimseye yalvarmayınız." meali yazıldı.
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