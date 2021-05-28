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Başkan Erdoğan’ın 27 yıl önce hayali kurduğu büyük gün geldi İşte o dönem Taksim Camii manşetleri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyken hayalini kurduğu ve büyük sabırla beklediği o gün geldi. 27 yıl önce kurulan hayal gerçek oldu ve Taksim'de cami yapıldı. Heyecanla beklenen proje yıllar içinde birçok karşı çıkışlara ve engellemelere maruz kalırken, gazetelerin attığı kalın puntolu manşetler de tekrar akıllara geldi. İşte geçmişten günümüze Taksim Camii manşetleri...
Giriş Tarihi: 28.05.2021 12:53 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 13:25
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