Kabine Toplantısı tarihi açıklandı mı? 1 Haziran öncesi Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Normalleşme takvimi...

Kabine Toplantısı tarihi belli oldu mu? Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3,5 milyonu geçti. Türkiye'de ise toplam vaka sayısı 5 milyon 203 bin 385, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 46 bin 621 iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 45 bin 508 olarak açıklandı. Türkiye'de günlük vaka sayısında düşüş görülmesinin ardından normalleşme için adımlar atılmaya başlandı. Peki, Kabine Toplantısı tarihi açıklandı mı? 1 Haziran öncesi Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, Cumhurbaşkanlığı tarafından Kabine Toplantısı'nın hangi tarihte gerçekleştirileceği henüz açıklanmadı. Ancak, kademeli normalleşme sürecinin 1 Haziran'a kadar süreceği açıklamasının ardından 1 Haziran'dan sonra hangi tedbirlerin alınacağını belirlemek için Kabine Toplantısı'nın bu hafta içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.