Kabine Toplantısı tarihi açıklandı mı? 1 Haziran öncesi Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Normalleşme takvimi...

VAKALARIN EN ÇOK AZALDIĞI İLLERDEN HATAY'DA, HALK MUTLU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs verilerine göre Türkiye'de vakaların en çok azaldığı ikinci il olan Hatay'da vatandaşlar, memnuniyetini dile getirdi.

15-21 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıklandı. Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az koronavirüs vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü. Vaka sayısı her 100 bin kişide, Osmaniye'de 15,68, Hatay'da 16,69, Adana'da 18,90, Aydın'da 31,10 ve Mersin'de 33,55 olarak kayıtlara geçti. Vaka düşüş sıralamasında ülke genelinde ikinci olan Hatay'daki vatandaşlar, açıklanan verilerden memnun olduğu bildirdi.