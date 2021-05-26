Kabine Toplantısı tarihi açıklandı mı? 1 Haziran öncesi Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Normalleşme takvimi...
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Normalleşme sürecinin başlayacağı tarihi araştıran vatandaşlar, Kabine Toplatısı'nın hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu Toplantısı'nda normalleşme sürecine ilişkin detayların görüşülmesi bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı tarihi açıklandı mı? 1 Haziran öncesi Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
Kabine Toplantısı tarihi belli oldu mu? Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3,5 milyonu geçti. Türkiye'de ise toplam vaka sayısı 5 milyon 203 bin 385, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 46 bin 621 iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 45 bin 508 olarak açıklandı. Türkiye'de günlük vaka sayısında düşüş görülmesinin ardından normalleşme için adımlar atılmaya başlandı. Peki, Kabine Toplantısı tarihi açıklandı mı? 1 Haziran öncesi Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, Cumhurbaşkanlığı tarafından Kabine Toplantısı'nın hangi tarihte gerçekleştirileceği henüz açıklanmadı. Ancak, kademeli normalleşme sürecinin 1 Haziran'a kadar süreceği açıklamasının ardından 1 Haziran'dan sonra hangi tedbirlerin alınacağını belirlemek için Kabine Toplantısı'nın bu hafta içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
BİLİM KURULU TOPLANTISI BUGÜN
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı bugün saat 16.30'da başlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de Youtube üzerinden canlı açıklama yapacak.
Toplantıda, 1 Haziran'dan sonra kademeli normalleşmenin nasıl devam edeceği ve tedbirlerin daha da esneyip esnetilemeyeceği sorularının bu toplantıda cevap bulması bekleniyor. Toplantıda ayrıca azalan vaka sayıları, Türkiye'nin aşı tedariki ve aşılama takvimi de görüşülecek.
"BU DÖNEMİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada bundan sonraki süreçte vatandaşı hızla aşıyla buluşturmak istediklerini belirterek, "Biz artık hastalığı tanıyoruz.
Artık tedavi protokolleri oturdu, sağlık altyapımızı nasıl yönetebileceğimizi biliyoruz ve özellikle bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak.
Ayrıca bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz ve normale dönmek için çaba sarf ediyor olacağız." demişti.
UYGULANAN AŞI MİKTARI 28 MİLYON 233 BİN 774 DOZ OLDU
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 25 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 159 bin 856, ikinci doz aşı 12 milyon 73 bin 918 oldu. Böylece toplam doz miktarı 28 milyon 233 bin 774 olarak gerçekleşti.
İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 718 bin 750, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 917 bin 50, toplam 4 milyon 635 bin 800; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 326 bin 836, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 17 bin 401, toplam 2 milyon 344 bin 237; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 82 bin 771, ikinci doz aşı sayısı 841 bin 119, toplam 1 milyon 923 bin 890 doz olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanlığınca son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam 168 bin 90 Kovid-19 aşısı yapıldı.
VAKALARIN EN ÇOK AZALDIĞI İLLERDEN HATAY'DA, HALK MUTLU
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs verilerine göre Türkiye'de vakaların en çok azaldığı ikinci il olan Hatay'da vatandaşlar, memnuniyetini dile getirdi.
15-21 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıklandı. Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az koronavirüs vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü. Vaka sayısı her 100 bin kişide, Osmaniye'de 15,68, Hatay'da 16,69, Adana'da 18,90, Aydın'da 31,10 ve Mersin'de 33,55 olarak kayıtlara geçti. Vaka düşüş sıralamasında ülke genelinde ikinci olan Hatay'daki vatandaşlar, açıklanan verilerden memnun olduğu bildirdi.
'ŞANSLIYIZ'
Kentteki koronavirüs vakalarının düşmesinden dolayı mutlu olduklarını söyleyen Adem Karadeniz, "Koronavirüs vakalarındaki verilere göre, Hatayımızın durumu diğer illere göre daha iyi. Burada sıkı alınan tedbirler, devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirler, iyi yönde seyretti kentimiz açısından. Biz bu konuda şanslıyız, inşallah maskesiz günleri en yakın zamanda görürüz" dedi.
'MASKESİZ ALMIYORUZ'
Esnaf olarak maske, mesafe ve hijyen konusuna hassasiyetle uyduklarını söyleyen Mesut Damlar, berber dükkanına kesinlikle maskesiz kimseyi almadıklarını ve randevu sistemi ile çalıştıklarını dile getirdi. Hatay'daki vaka düşüşlerinin en büyük sebebinin halkın bilinçlenmesi olduğunu söyleyen Talip Köleoğlu da, uygulanan tam kapanma tedbirlerinin bu vaka düşüşünde etkili olduğunu kaydetti.
'REHAVETE KAPILMAYALIM'
Hatay Valisi Rahmi Doğan, koronavirüs vaka sayısı gerileyen kentte vatandaşlara rehavete kapılmamaları uyarısında bulundu. Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, illere göre haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı da mesajında paylaşarak, "Bakanlığımızca açıklanan 15-21 Mayıs'ı kapsayan haftalık pozitif vaka sayılarında Hatay Türkiye'de en iyi 2'nci il konumuna ulaşmıştır. Bu mücadeleye katkı sağlayan hemşerilerime, sağlık çalışanlarımıza ve kurumlarımıza çok teşekkür ederim. Rehavete kapılmayalım" dedi.
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