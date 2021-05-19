Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Gençlerle kütüphane söyleşileri" programında açıklamalarda bulundu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Gençlerle kütüphane söyleşileri" programında gençlerle bir araya geldi. İşte detaylar...

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BAŞKAN ERDOĞAN GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Erdoğan, programın ikincisinde Millet Kütüphanesi'nde yine gençlerle bir araya geldi ve gençlerin merak ettiklerini yanıtladı. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile söyleşiyle ilgili bilgi verdi.

"GENÇLERİMİZLE BİRÇOK KONUYU KONUŞTUK"

Erdoğan, "Kütüphane Söyleşileri'nin ikincisinde, Millet Kütüphanemizde gençlerimizle bir araya geldik. Oldukça keyifli geçen, gençlerimizle birçok konuyu konuştuğumuz söyleşimiz bu akşam saat 8'de TV ortak yayını ve sosyal medya hesaplarımızda olacak" dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak bir sağlıkçının sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan, "Türkiye aşı uygulamasında dünyada önde gelen ülkelerden bir tanesi. Elimde belge ile rakam vereyim, 11,5 milyonu ikinci doz olmak üzere 26,5 milyon aşılama yapıldı. Bu önemli bir rakam. Dünkü Kabine Toplantısı'ndan sonra bu hızla artacak. Yaş gruplarında da 65 yaş üstünü zaten bitirmiştik, aşağıya doğru iniyoruz. 18 yaş altı ile aşılama olayı söz konusu değil ama oraya kadar olan bölümde değerlendirmeleri Sağlık Bakanlığı yapmış durumda. Öğretmenlerde 3'te 1'ini bitirdik" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİ İÇERİDEN VURMANIN KAMPANYASIDIR"

"Turistlere serbest, vatandaşa yasak fikri iktidarı nereden çökertiriz, zayıf düşürürüz... Bu sabah bir televizyon programında turizm çöktü dediler. Bu yeni siyasete giren şahıs. Biz göreve geldiğimizde 12 milyon dolardı turizim geliri, biz 35 milyon dolara çıkardı. Ama şu anda koronavirüs döneminden geçiyoruz. Turist zaten gelemiyor. Biz riskleri göze alarak gelen turistlere ne için kapıyı kapatalım. Bu konularda yapılan iş siyasi dezenformasyon. Bunlara ben kulak asmıyorum. Şu anda Sultan Ahmet meydanında birçok yer kapalı. Dolaşan turistler de halı vesaire alıyorsa alıyordur. Onlara da neden kapıyı kapatacaksın, yapsın alışverişini. Türkiye'ye oradan döviz girecekse girsin. Birçok Avrupa ülkesi ile görüşmeler yapyıyoruz. Bakanımız dün Rusya'daydı biz de İngiltere ve Almanya ile görüşmeler yapıyoruz. Niçin bir an önce turistler gelsin diye. Ama turiste açık yerliye kapalı gibi propaganda yapmak, sosyal medyanın ülkemizi içerde vurmasına yönelik kampanyadır."

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