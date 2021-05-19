Başkan Erdoğan: Yakında FETÖ takımından bir ismi açıklayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri kapsamında Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, ‘’Yakında FETÖ takımından da birini açıklayacağız’’ dedi.

"YAKINDA FETÖ TAKIMINDAN DA BİRİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Biz bugüne kadar çok Nurettin Sofi'ler öldürdük. Hedefimiz şu an kandil, orayı da çökertmemiz lazım. Rastgele bir yönetim yok ne yaptığını bilen, attığı adımı bilen, bu olanlama ile yürüyen bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bunu da sürdüreceğiz. Yakında FETÖ takımından da birini açıklayacağız. Şu Nurettin Sofi olayı geçsin, onun da açıklamasını yapacağız.