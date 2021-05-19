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Başkan Erdoğan 17 günlük tam kapanma sonrası yeni hedefi açıkladı

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Giriş: 19.05.2021 20:48
Güncelleme:19.05.2021 20:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Kısmi kapanmayla tam kapanma arasında farkı çok açık net gördük. Şimdi hedef 5 bine inmek, 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız" açıklamasını yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" programında, Türkiye'nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Kısmi kapanmayla tam kapanma arasında farkı çok açık net gördük. Şimdi hedef 5 bine inmek, 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız." dedi.

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