Başkan Erdoğan "Gençlerle kütüphane söyleşileri" programında gençlerle bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Gençlerle kütüphane söyleşileri" programında gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan ülke genelinde tam kapanma sonrası Türkiye'nin koronavirüse karşı verdiği mücadelede yeni hedefini açıkladı. Erdoğan ayrıca Türkiye'de aşılama çalışanlarına yönelik de bilgi verdi. Başkan Erdoğan FETÖ'nün çok önemli bir isminin yakalandığını da açıklarken, bu ismi kısa süre içinde açıklayacaklarını da duyurdu. Başkan Erdoğan ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Netanyahu" benzetmesine yönelik "Meral Akşener bir zavallıdır" ifadelerini kullandı. Terörle mücadeleye yönelik de değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan "Kandil'i de çökertmemiz lazım" dedi. İşte detaylar...