Milyoner'de basit soru felaketi! İlk soruda yarışmaya veda etti: Herkes şoke oldu

atv'nin en çok izlenen ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her perşembe ve pazar akşamları olduğu gibi 28 Aralık'ta yayınlanan yeni bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitledi. Yarışmaya katılan Fulya Efe isimli yarışmacı Milyoner'in ilk sorusunda verdiği yanıt ile geceye damga vururken başta sunucu Oktay Kaynarca olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşanan o anlar...

Giriş Tarihi: 29.12.2025 03:53 Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 04:02
atv ekranlarında yıllardır severek izlenen ve para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi birbirinden ilginç soruları ve renkli yarışmacıları ile yine unutulmaz anlar yaşattı.

Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla ekrana gelen Milyoner'de 28 Aralık akşamı yarışmacı Fulya Efe geceye damgasını vurdu.

YARIŞMANIN İLK SORUSUNDA STÜDYO BUZ KESTİ


Genç yarışmacı karşısına çıkan birinci soruda adeta herkesi şaşkına çevirdi. Fulya Efe, karşısına çıkan alfabe sorusunda hızlı yanıt verirken yaptığı hataya bin pişman oldu. Yarışmacı soruya yanlış cevap vererek Milyoner'e erkenden veda etti.

İŞTE ELENDİĞİ O SORU

Efe, karşısına çıkan ilk soruda "A, B, C" diye başlayıp Türk alfabesindeki 29 harfi sırasıyla sayan birinin söyleyeceği son üç harf hangisi olur?" sorusunu yanıtladı.

Şıklar arasında

a- D,e,f
b- J,k,l
c- P,r,s
d- V,y,z yer aldı.

