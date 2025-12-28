29 Aralık 2025, Pazartesi
ABD'de iki helikopter çarpıştı: 1 ölü 1 ağır yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 28.12.2025 23:52
ABD'nin New Jersey eyaletinde yer alan Hammonton kentinde iki helikopter çarpışması sonucu yangın çıktı. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken 1 kişinin ise ağır yaralı olduğu bildirildi.

ABD'nin New Jersey eyaletinde yer alan Hammonton kentinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralı sayısı belli oldu. Federal yetkililer, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de ağır yaralandığını açıkladı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Hammonton Polis Şefi Kevin Friel, arama-kurtarma ekiplerinin olaya müdahale ettiğini aktararak, itfaiye ekiplerinin helikopterlerden birinde çıkan yangını söndürdüğünü söyledi.

Federal Havacılık İdaresi, Hammonton Havaalanı üzerinde Enstrom F-28A ile Enstrom 280C tipi iki helikopterin çarpıştığını belirterek, her iki helikopterde de sadece pilotların bulunduğunu açıkladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Helikopterlerden birinin düşüş anı ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

