Turistlere serbest vatandaşa yasak algısına Başkan Erdoğan’dan tepki

"Tursitlere serbest vatandaşa yasak" algılarının amacını Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan, "Turiste açık yerliye kapalı gibi propaganda yapmak, sosyal medyanın ülkemizi içerde vurmasına yönelik kampanyadır." ifadelerini kullandı.

"Turistlere serbest, vatandaşa yasak fikri iktidarı nereden çökertiriz, zayıf düşürürüz... Bu sabah bir televizyon programında turizm çöktü dediler. Bu yeni siyasete giren şahıs. Biz göreve geldiğimizde 12 milyon dolardı turizim geliri, biz 35 milyon dolara çıkardı. Ama şu anda koronavirüs döneminden geçiyoruz. Turist zaten gelemiyor. Biz riskleri göze alarak gelen turistlere ne için kapıyı kapatalım. Bu konularda yapılan iş siyasi dezenformasyon. Bunlara ben kulak asmıyorum. Şu anda Sultan Ahmet meydanında birçok yer kapalı.

Dolaşan turistler de halı vesaire alıyorsa alıyordur. Onlara da neden kapıyı kapatacaksın, yapsın alışverişini. Türkiye'ye oradan döviz girecekse girsin. Birçok Avrupa ülkesi ile görüşmeler yapyıyoruz. Bakanımız dün Rusya'daydı biz de İngiltere ve Almanya ile görüşmeler yapıyoruz. Niçin bir an önce turistler gelsin diye. Ama turiste açık yerliye kapalı gibi propaganda yapmak, sosyal medyanın ülkemizi içerde vurmasına yönelik kampanyadır."