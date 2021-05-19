19 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Turistlere serbest vatandaşa yasak algısına Başkan Erdoğan’dan tepki

Turistlere serbest vatandaşa yasak algısına Başkan Erdoğan’dan tepki

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.05.2021 20:42
Güncelleme:19.05.2021 20:43
"Tursitlere serbest vatandaşa yasak" algılarının amacını Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan, "Turiste açık yerliye kapalı gibi propaganda yapmak, sosyal medyanın ülkemizi içerde vurmasına yönelik kampanyadır." ifadelerini kullandı.

"Turistlere serbest, vatandaşa yasak fikri iktidarı nereden çökertiriz, zayıf düşürürüz... Bu sabah bir televizyon programında turizm çöktü dediler. Bu yeni siyasete giren şahıs. Biz göreve geldiğimizde 12 milyon dolardı turizim geliri, biz 35 milyon dolara çıkardı. Ama şu anda koronavirüs döneminden geçiyoruz. Turist zaten gelemiyor. Biz riskleri göze alarak gelen turistlere ne için kapıyı kapatalım. Bu konularda yapılan iş siyasi dezenformasyon. Bunlara ben kulak asmıyorum. Şu anda Sultan Ahmet meydanında birçok yer kapalı.

Dolaşan turistler de halı vesaire alıyorsa alıyordur. Onlara da neden kapıyı kapatacaksın, yapsın alışverişini. Türkiye'ye oradan döviz girecekse girsin. Birçok Avrupa ülkesi ile görüşmeler yapyıyoruz. Bakanımız dün Rusya'daydı biz de İngiltere ve Almanya ile görüşmeler yapıyoruz. Niçin bir an önce turistler gelsin diye. Ama turiste açık yerliye kapalı gibi propaganda yapmak, sosyal medyanın ülkemizi içerde vurmasına yönelik kampanyadır."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Telefonla valiye Diyarbakır talimatı
Telefonla valiye Diyarbakır talimatı
Başkan Erdoğan Gençlerle kütüphane söyleşileri programında gençlerle bir araya geldi
Başkan Erdoğan "Gençlerle kütüphane söyleşileri" programında gençlerle bir araya geldi
Başkan Erdoğan CHP'li İBB'ye kayıp atların hesabını sordu
Başkan Erdoğan CHP'li İBB'ye kayıp atların hesabını sordu
Yakında FETÖ takımından da birini açıklayacağız
"Yakında FETÖ takımından da birini açıklayacağız"
Başkan Erdoğan’dan Akşener'e sert tepki: Utanmadan...
Başkan Erdoğan’dan Akşener'e sert tepki: Utanmadan...
Tam kapanma sonrası yeni hedefi açıkladı
Tam kapanma sonrası yeni hedefi açıkladı
'Turistlere serbest vatandaşa yasak' algısına tepki
'Turistlere serbest vatandaşa yasak' algısına tepki
Başkan Erdoğan’dan Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili yeni açıklama
Başkan Erdoğan’dan Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili yeni açıklama
84 milyondan İstiklal Marşı
84 milyondan İstiklal Marşı
Pençe-Yıldırım'da PKK'ya darbe
Pençe-Yıldırım'da PKK'ya darbe
Bakan Karaismailoğlu müjdeyi canlı yayında açıkladı
Bakan Karaismailoğlu müjdeyi canlı yayında açıkladı
Türk Yıldızları gençler için havalandı
Türk Yıldızları gençler için havalandı
Daha Fazla Video Göster