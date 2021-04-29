Son dakika: Başkan Erdoğan: Artık kimseye bağımlı olmayacağız

1 YIL İÇİNDE KURULDU

Bugün de RGX, CMX ve HMX tesisiyle modüler barut üretim hatlarını kurumumuza kazandırıyoruz. EZMA denen elektrikli zırhlı muharebe aracıyla Boran 105 taşınabilir OBÜS'ünü de kamuoyuna tanıtıyoruz. Açılışını yaptığımız bu tesisle Türkiye dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu patlayıcıları üretme imkanına kavuşuyor.

Ülkemiz uçak bombalarında, füze yakıtı ve harp başlıklarında ana patlayıcı malzemesi olarak kullanılan bu ürünü hep yurt dışından ithal ediliyordu. Son dönemde yaşadığımız hadiseler bu kritik ürünün ülkemizde üretilmesini gerektirmiştir. Makine Kimya Endüstrisi kurumumuz verdiğimiz talimatla kollarını hemen sıvadı. 1 yıl içerisinde yerli imkanlarla bu tesis kuruldu.

"KİMSEYE BAĞIMLI OLMAYACAĞIZ"

Artık uçak bombalarımızın, mühimmatlarımızın, füzelerimizin ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda kimseye bağlı olmayacağız. Ülke olarak yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde süper lige çıktık.

Bu tesiste yurt dışından temin edilen modüler barut sistemi artık tamamen yerli imkanlarla üretilecek. Teknoloji paylaşımı için milyonlarca dolar bedel isteyen bir sistem mühendislerimiz tarafından yüzde yüz yerli teknolojiyle çok kısa sürede üretildi. Yeni nesil otonom ve elektrikli hibrit askeri araçlar harp meydanlarında yer almaya başladı.