Son dakika: Başkan Erdoğan: Artık kimseye bağımlı olmayacağız

Savunma sanayimizin artık yeni bir anlayışla kendini bir üst lige çıkarması şarttır. Özellikle mde sektörün lokomotiflerinden biri durumundaki Makina ve Kimya Endüstrisi kurumumuzun süratle yenilenmesi gerekiyor. Ordumuuz tüm ihtiyaçlarını karşılayarak dışa bağımlılıı bitirecek bir yapıya bir an önce kavuşmasını istiyoruz. Tamamlanan projelere yurt dışından ve yurt içinden gelen yoğun talep atılan her adımın, üretilen her ürünün karşılığı olduğunu gösteriyor. Aynı alanda çalışan özel sektör firmalarının önünü kesne değil, onları destekleyen ve teşvik eden bu yeni yapının bir an önce kurulmasını sağlayacağız. Özellikle bir kez daha açılışını yaptığımız tesisin geliştirilen hibrit sistem, zırhlı muharebe araçlarının, BORAN 105 taşınabilir OBÜS'ünün hayırlı olmasını diliyorum.