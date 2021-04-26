Joe Biden'ın sözde Ermeni soykırımı iftirasına en sert cevabı Gazi Meclis verecek

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: ABD Başkanı eğer bir soykırımcı profili arıyorsa aynaya bakması yetecektir! Her sene tepemizde 'Demokles'in kılıcı' gibi 24 Nisan tehdidini kullananlar ve onların içimizdeki taşeronları artık şunu çok iyi bilmelidir ki bu milletin ödediği vergilerle siyaset yaparak küresel emperyalizmin heves ve hedeflerine hizmetkarlık dönemi sona erecektir.