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"Soykırım" diyen ABD'nin kararttığı hayatlar
ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan açıklamasını gerçekleştirdi. Ermeni lobilerine, seçim sürecinde sözde "soykırımı" tanıma vaadinde bulunan Biden, tarihi belgeleri yok sayarak 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesini kullandı. Tarihi gerçeklere aykırı karara Türkiye'den tepki aldı. "Soykırım" diyen ABD'nin kanlı geçmişi ise dikkat çekiyor. İşte ABD'nin yol açtığı çatışmalar ve katliamları...