PKK'nın sözde kampları yerle bir edildi

Ayrıca, sınır karakollarındaki telsizlerin dinlendiği, içinde GPRS ve konum belirleyen cihazların da yer aldığı Zendura ve Derar kampları da eş zamanlı hava harekâtlarında tam isabetle vuruldu. Operasyon kapsamında, Zap Vadisi'ndeki Çemço, Kinyaniş, Bagoz, Dinazor Kayalıkları, Bedevi Kalesi, Nerveh, Sida, Kunişka ile Werheli kamp ve barınma alanları da ATAK ve Kobra helikopterlerince ateş altına alındı.