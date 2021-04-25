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ABD’deki Türk vatandaşlar sözde soykırım iddialarını protesto etti

’de yaşayan Türkler, sözde soykırım iddialarını protesto etti. Eylem için çok sayıda ABD polisi görevlendirilerek, bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Gösterinin düzenlendiği alanda yollar trafiğe kapatıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.04.2021 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021
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ABD'nin Washington kentinde sözde soykırıma destek amacıyla Ermenilerin düzenleyeceği eyleme karşı ülkede yaşayan Türkler tek vücut oldu.

ABD'de bulunan Türk vatandaşlar, Türkiye Büyükelçiliği önünde toplanarak soykırım iddialarını protesto etti.

Türk vatandaşlar, Türk bayrakları ile birlikte sözde soykırım iddialarına karşı slogan ve dövizlerle tepki gösterdi. Gösteriye Türk derneklerinin yanı sıra kardeş ülke ve toplulukların dernekleri de destek verdi.

Eylem için çok sayıda ABD polisi görevlendirilerek, bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Gösterinin düzenlendiği alanda yollar trafiğe kapatıldı.

BİDEN'DAN SKANDAL AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan 1915 olayları ile ilgili yaptığı açıklamada, "soykırım" ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından da kullanılan ve "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesi de açıklamada yer almıştı.

ABD’deki Türk vatandaşlar sözde soykırım iddialarını protesto etti ABD'DEKİ TÜRK VATANDAŞLAR SÖZDE SOYKIRIM İDDİALARINI PROTESTO ETTİ

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