Kabine toplantısı sona erdi! 3 hafta tam kapanma! Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Yeni tedbirler alınacak mı?

Türkiye'de 13 Ocak'ta başlayan aşılama sürecinde şu ana kadar 21 milyon 129 bin doz aşı yapıldı. Bunların 13 milyonu 1.doz, 8 milyonu ise 2.doz olarak uygulandı. Böylece Türkiye nüfusunun yüzde 15'i en az bir doz aşı oldu. Toplumda kitle bağışıklığının oluşması için ise 80 milyon doz aşının daha uygulanması gerekiyor.