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HDP ve CHP'nin "soykırım" yalanına destekleri

yıllardan beri sözde iftirasının 'deki hamisi oldu. Sadece HDP değil. da, açık açık "soykırım" diyerek, 'nin bu konuya yaklaşımını ortaya koymuştu. HDP ve CHP bir asırdan fazla süren bu iftira için bakın geçmişte neler söyledi? Detaylar özel dosya haberimizde...

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Giriş Tarihi: 25.04.2021 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021
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HDP ve CHP'nin soykırım yalanına destekleri

Yıllardır sözde iftirasına hizmet ettiler. Siyasetlerinin temeli aslında Ermeni diasporasına hizmetti. Hem hem emperyalizmin piyonu olan soykırım yalanına hep destek verdi.

24 Nisan 2013 yılında, CHP il başkanı , "23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? bilmek istemeyenler için ipucu:1915" paylaşımını yapmış partisi adına sözde soykırımı kabul etmişti.

Ve Ermeni diasporasının sözcülüğünü yapan HDP!

Yıllardan beri genel başkanlarından milletvekillerine sözde soykırımın propagandasını yaptılar.

Ve 'in "soykırım" ifadesiyle birlikte HDP'ye gün doğdu! Merkez yürütme kurulu, "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" açıklaması yaparak Rürkiye'nin partisi olmadıklarını bir kez daha deklare etti ve iftiraya ortak oldu.

HDP ve CHP'nin soykırım yalanına destekleri HDP VE CHP'NİN "SOYKIRIM" YALANINA DESTEKLERİ

Perde arkasını A Haber'de anlattı PERDE ARKASINI A HABER'DE ANLATTI

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