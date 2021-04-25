HDP ve CHP'nin "soykırım" yalanına destekleri

Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'in "soykırım" ifadesiyle birlikte HDP'ye gün doğdu! Merkez yürütme kurulu, "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" açıklaması yaparak Rürkiye'nin partisi olmadıklarını bir kez daha deklare etti ve iftiraya ortak oldu.

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