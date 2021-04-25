HDP ve CHP'nin "soykırım" yalanına destekleri
HDP yıllardan beri sözde Ermeni soykırımı iftirasının Türkiye'deki hamisi oldu. Sadece HDP değil. Canan Kaftancıoğlu da, açık açık "soykırım" diyerek, CHP'nin bu konuya yaklaşımını ortaya koymuştu. HDP ve CHP bir asırdan fazla süren bu iftira için bakın geçmişte neler söyledi? Detaylar özel dosya haberimizde...
Yıllardır sözde Ermeni soykırımı iftirasına hizmet ettiler. Siyasetlerinin temeli aslında Ermeni diasporasına hizmetti. Hem CHP hem HDP emperyalizmin piyonu olan soykırım yalanına hep destek verdi.
24 Nisan 2013 yılında, CHP İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu, "23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? bilmek istemeyenler için ipucu:1915" paylaşımını yapmış partisi adına sözde soykırımı kabul etmişti.
Ve Ermeni diasporasının sözcülüğünü yapan HDP!
Yıllardan beri genel başkanlarından milletvekillerine sözde soykırımın propagandasını yaptılar.
Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'in "soykırım" ifadesiyle birlikte HDP'ye gün doğdu! Merkez yürütme kurulu, "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" açıklaması yaparak Rürkiye'nin partisi olmadıklarını bir kez daha deklare etti ve iftiraya ortak oldu.
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