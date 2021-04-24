24 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri 'Soykırım' açıklamasının ardından Türkiye'yi suçlayan DEVA Partisi'ne Bakan Varank'tan tepki

'Soykırım' açıklamasının ardından Türkiye'yi suçlayan DEVA Partisi'ne Bakan Varank'tan tepki

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı , ’nin 'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin ardından yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.04.2021
ABONE OL
'Soykırım' açıklamasının ardından Türkiye'yi suçlayan DEVA Partisi'ne Bakan Varank'tan tepki

Mustafa Varank; "Türkiye'ye geçmişten ders çıkarmayı salık veren bu açıklama ancak mandacı bir kafadan çıkar" ifadelerini kullandı.

DEVA PARTİSİ DE ÜLKEMİZİ SUÇLADI

Ali Babacan'ın genel başkanı olduğu DEVA Partisi, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin ardından yazılı açıklamada bulundu.

DEVA Partisi'nin açıklamasında şu iddialara yer verildi:

"Uluslararası alanda maalesef küçük düşürülmemizin nedeni iç ve dış politikada kötü yönetim, zayıflayan ekonomi ve gücümüzdür. İdealimiz ülke içinde ve dışında barıştır. Geçmişe saplanıp kalmak değil, geçmişten ders çıkararak güzel yarınlar inşa etmektir."

VARANK: "BU AÇIKLAMA ANCAK MANDACI BIR KAFADAN ÇIKAR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi'nin söz konusu açıklamasına tepki gösterdi ve "Türkiye'ye geçmişten ders çıkarmayı salık veren bu açıklama ancak mandacı bir kafadan çıkar. Batılı efendilerinin korkusundan kendi tarihine ihanet etmekten çekinmeyen bu zihniyetten bu ülkeye hayır gelmez. Türkiye güçlü yarınları, şanlı ve şerefli geçmişiyle inşa ediyor" dedi.

ABD Başkanı Biden 1915 olaylarına soykırım dedi ABD BAŞKANI BİDEN 1915 OLAYLARINA "SOYKIRIM" DEDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA