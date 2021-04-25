ABD Başkanı Joe Biden'ın "soykırım" iftirası ne anlama geliyor? Perde arkasını A Haber'de anlattı: Türkiye'yi sıkıştırma çabası
ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan açıklamasını gerçekleştirdi. Ermeni lobilerine, seçim sürecinde sözde "soykırımı" tanıma vaadinde bulunan Biden, tarihi belgeleri yok sayarak 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesini kullandı. Biden'ın "soykırım" iftirası ne anlama geliyor? Kuzey Irak'a "Pençe Şimşek-Pençe Yıldırım" operasyonu ne durumda? Terör yuvalarının hedef alındığı metina neden önemli? Operasyon neden şimdi yapıldı? Operasyonun hedefi ne? Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, A Haber canlı yayınında perde arkasını anlattı. Güçlüer, "Nereye girmişse ABD hiçbir zaman medeniyet değil kan ve gözyaşı getirmiştir. Şu an dünya bunun acısını çekiyor." dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan açıklamasını gerçekleştirdi. Ermeni lobilerine, seçim sürecinde sözde "soykırımı" tanıma vaadinde bulunan Biden, tarihi belgeleri yok sayarak 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesini kullandı. Biden'ın iftirası ne anlama geliyor? Kuzey Irak'a "Pençe Şimşek-Pençe Yıldırım" operasyonu ne durumda? Terör yuvalarının hedef alındığı metina neden önemli? Operasyon neden şimdi yapıldı? Operasyonun hedefi ne? Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, A Haber canlı yayınında perde arkasını anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"DÜNYA BUNUN ACISINI ÇEKİYOR"
Nereye girmişse ABD hiçbir zaman medeniyet değil kan ve gözyaşı getirmiştir. Şu an dünya bunun acısını çekiyor. Sonunda söyledi. Artık bundan daha fazla götürebilecek bir şeyleri yok. Ellerindeki kartları masaya koymak zorunda kaldılar.
"TÜRKİYE'Yİ CEZELANDIRMAK İSTİYOR"
Bu Biden denen şahıs Biden'ın ekibinde bulunan insanlar bunun soykırım olmadığını bilmiyorlar mı? Bal gibi biliyorlar. Dolayısıyla bu soykırım meselesi, S-400 meselesi, F-35 meselesi bunlar bahane asıl büyük resme bakmamız lazım. Büyük resimde Türkiye'yi cezalandırmak istiyor Amerika. "Soykırımdır" diyerek aslında ABD'nin Türkiye'ye yönelik politikalarının uzun vadeli politikalarının Türkiye karşıtlığı üzerine kurulduğunu da bize deklare etmiş oldu. Onlar ne derse desin artık Türk toplumu olarak da hiç de önemli değil.
KAHRAMAN KOMANDOLAR KUZEY IRAK'TA
Komandolar gerçekten profesyonelce başarılı bir şekilde süreci işletiyorlar. Metina aslında Gara ile birlikte değerlendirildiğinde Kandil'e açılım yapan Şırnak bölgesinden gelen ana güzergahın üzerinde. Buradaki toplanmalar Türkiye'ye eğer müdahale edilmezse etki edebilecek bir terör potansiyeli oluşturabilir.
BÜYÜYEN GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE'DEN DUYULAN RAHATSIZLIK!
Bunlar artık terörizm PKK başta olmak üzere terör aparatları küresel güçlerin elinde Türkiye'ye karşı kullanabilecekleri bir argüman olmaktan çıkmıştır. Türkiye bunu eziyor. Dolayısıyla bunlarla ülkeyi dizayn edemedikleri için şimdi gidip Ermenistan üzerinden "soykırım" falan diyerek Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Arka planda Türkiye'nin bölgedeki başta terörle mücadele olmak üzere jeopolitik üstünlüğünü ele geçirmiş olması büyüyen güçlü bir Türkiye'den duyulan rahatsızlık yatmaktadır.
"SEÇİM RÜŞVETİDİR!"
Gazeteci Güngör Yavuzaslan: Biden ve ekibinin yaptığı siyasi polemik ve Ermeni tarafına verilen seçim rüşvetidir!
OPERASYONA İLİŞKİN BİLGİLER:
SİHA, ATAK ve F-16'ların eşliğinde komandolar, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yöneldi. Önceden tespit edilen terör yuvalarındaki hedefler Malatya ve Diyarbakır'dan kalkan F-16'larla vuruldu.
Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu kararlılıkla sürüyor. Komandolar, terör hedeflerini havadan ve karadan vuruyor. Peki, PKK yuvalarının hedef alındığı Metina bölgesi neden önemli?
Metina, Gara'nın hemen kuzeyinde sınırımıza 20 km mesafede olan kritik bölge. Burada terör örgütünün son çırpınışları dediğimiz hareketlenmeleri takip edilen ve bilinen bir konuydu.
TERÖRİSTLERİN BARINMA BÖLGESİ
Metina, terör örgütü için bağlantı ve barınma bölgesi. Teröristler özellikle bahar aylarında Kandil'den Metina'ya ilerliyor.
Metina'ya indirilen darbe ile Türkiye'nin sınır hattına yönelik olası saldırı girişimlerinin önüne geçiliyor. Harekat ile teröristler kendilerini güvende gördükleri alanlarda etkisiz hale getiriliyorlar.
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