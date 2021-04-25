ABD Başkanı Joe Biden'ın "soykırım" iftirası ne anlama geliyor? Perde arkasını A Haber'de anlattı: Türkiye'yi sıkıştırma çabası

"TÜRKİYE'Yİ CEZELANDIRMAK İSTİYOR"

Bu Biden denen şahıs Biden'ın ekibinde bulunan insanlar bunun soykırım olmadığını bilmiyorlar mı? Bal gibi biliyorlar. Dolayısıyla bu soykırım meselesi, S-400 meselesi, F-35 meselesi bunlar bahane asıl büyük resme bakmamız lazım. Büyük resimde Türkiye'yi cezalandırmak istiyor Amerika. "Soykırımdır" diyerek aslında ABD'nin Türkiye'ye yönelik politikalarının uzun vadeli politikalarının Türkiye karşıtlığı üzerine kurulduğunu da bize deklare etmiş oldu. Onlar ne derse desin artık Türk toplumu olarak da hiç de önemli değil.