Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 'Soykırım' iddiası milletimize atılan bir iftiradır!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Medine Sözleşmesi ile temelleri atılan birlikte yaşama tecrübesini dünyaya tanıtan İslam medeniyetidir. Farklı dinden ve ırktan milyonlarca insanı Osmanlı asırlarca barış içerisinde yaşatmıştır. 'Soykırım' iddiası milletimize atılan bir iftiradır, kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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