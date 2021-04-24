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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den ABD Başkanı Joe Biden'a "soykırım" tepkisi: Tarihi hata!

Cumhurbaşkanı , Başkanı 'ın olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı ve bunun "tarihi hata" olduğunu bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.04.2021 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den ABD Başkanı Joe Biden'a soykırım tepkisi: Tarihi hata!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı ve bunun "tarihi hata" olduğunu bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev'in telefon görüşmesinde, Biden'ın açıklaması kınandı.

Görüşmede, Aliyev, Biden'ın açıklamasını "yanlış" ve "tarihi hata" olarak nitelendirdi, Azerbaycan'ın bu ifadeleri "kabul edilemez" gördüğünü kaydetti.

Aliyev, görüşmede Biden'ın açıklamasının bölgede ortaya çıkan iş birliği eğilimlerine ciddi şekilde zarar verdiğini vurguladı, Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Biden 1915 olaylarına soykırım dedi ABD BAŞKANI BİDEN 1915 OLAYLARINA "SOYKIRIM" DEDİ

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