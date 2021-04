Bahis çetesi lideriyken Bitcoin vurguncusu oldu! Thodex zincirine VeBitcoin, GoldeksCoin ve SistemCoin de eklendi

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla ülke tarihinin en büyük dolandırıcılık operasyonuna imza atarak yurtdışına kaçmasının yankıları sürerken, Türkiye dün güne üç yeni kripto para skandalıyla uyandı. Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklaması ve yatırımcıların GoldeksCo.in adlı kripto para alım-satım platformuna ulaşamaması haberleri piyasada adeta deprem etkisi yarattı. Öte yandan Sistemkoin'e de iki aydır ulaşılamadığı haberleri gündeme bomba gibi düştü.