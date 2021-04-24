Son dakika: Kripto para borsasında bir şok daha! Thodex ile Vebitcoin'den sonra GoldexCo.in'e de erişilemiyor
Son dakika haberine göre; Thodex ile Vebitcoin kripto para borsalarından sonra GoldexCo.in para borsasına da erişim sağlanamıyor. Firmadan yapılan açıklamada, "23.04.2021 Saat 19.20 de açılışını yaptığımız Gldx Token'in alım satımında siz değerli kullanıcılarımızın da şahit olduğu gibi sistemsel problem yaşanmıştır. Gece boyu yapılan incelemeler sonucu bazı hesaplar da mükerrer işlemler tespit edilmiştir. Hem piyasa yapıcı hem de piyasa alıcı tarafında her hangi bir hak kaybına sebep olmamak için 23.04.2021 saat 19.20 den itibaren yapılan tüm işlemler geri çevrilecektir. Bu işlemler sadece Gldx Token için yapılacaktır." denildi.
Kripto para borsasında çalkantılar devam ediyor. Geçtiğimiz gün yatırımcıları mağdur eden Thodex ve Vebitcoin'in ardından, geceden beri GoldexCo.in'e de erişim sağlanamıyor. Şirket, internet sayfasından yaptığı açıklamada mükerrer işlemler tespit edildiğini bu nedenle sistemsel problemlerin giderilmesi amacıyla çalışma başlatıldığını belirtti. Ancak yatırımcılar bu açıklamadan tatmin olmadılar.
Kripto para piyasasında bir şok daha yaşanıyor. Thodex dolandırıcılığının üzerinden saatler geçmişken, yatırımcılar için endişeli veren bir gelişme daha oldu. Ön satışını gerçekleştiren GLDX Token için alım satım işlemleri durduruldu. Yatırımcılar paralarını geri alamazken, platforma erişim sağlanamamaya başladı.
Yatırımcılar sosyal medyada söz konusu kripto parayı tavsiye eden yüksek takipçili hesapları eleştiri yağmuruna tutuyor.
Kripto para alım satım platformu Goldexco.in konuyla ilgili internet sitesinde yayınladığı açıklamada, mükerrer işlemleri ve sistemsel problemleri neden göstererek giderici çalışmaların başlatıldığını ve herhangi bir kaybın söz konusu olmadığını bildirdi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"23.04.2021 Saat 19.20 de açılışını yaptığımız Gldx Token'in alım satımında siz değerli kullanıcılarımızın da şahit olduğu gibi sistemsel problem yaşanmıştır. Gece boyu yapılan incelemeler sonucu bazı hesaplar da mükerrer işlemler tespit edilmiştir. Hem piyasa yapıcı hem de piyasa alıcı tarafında her hangi bir hak kaybına sebep olmamak için 23.04.2021 saat 19.20 den itibaren yapılan tüm işlemler geri çevrilecektir. Bu işlemler sadece Gldx Token için yapılacaktır. Diğer tüm alım satımlar aktiftir. Kullanıcılarımızın tüm varlıkları soğuk cüzdandadır. Her hangi bir kayıp söz konusu değildir. Dileyen kullanıcılarımızın talep etmeleri doğrultusunda yapmış oldukları yatırım miktarı taraflarına iade edilecektir. Sistemimiz de gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra Gldx Token'in tekrar alım satıma açılacağını tüm kullanıcılarımıza bildiririz. Bizi takip etmeye devam edin. Goldexco.in Ailesi."
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