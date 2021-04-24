VeBitcoin CEO'su İlker Baş yasa dışı bahis çetesinin liderlerinden biri çıktı

Son dakika haberine göre, faaliyetlerini durduran kripto para şirketi Vebitcoin'de bir skandal daha yaşandı. Gözaltına alınan VeBitcoin'in Ceo'su İlker Baş'ın, daha önce yasa dışı bahis çetesinin 4 liderinden biri olduğu ortaya çıktı. İlker Baş, yasa dışı bahis çetesindeki faaliyetlerinden dolayı, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanık olarak yargılanıyor.