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VeBitcoin CEO'su İlker Baş yasa dışı bahis çetesinin liderlerinden biri çıktı

Faaliyetlerini durduran kripto para şirketi VeBitcoin’in Ceo’su İlker Baş’ın, daha önce yasa dışı bahis çetesinin 4 liderinden biri olduğu ortaya çıktı. İlker Baş, yasa dışı bahis çetesindeki faaliyetlerinden dolayı sanık olarak yargılanıyor.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 24.04.2021 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021
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VeBitcoin CEO'su İlker Baş yasa dışı bahis çetesinin liderlerinden biri çıktı

Son dakika haberine göre, faaliyetlerini durduran kripto para şirketi Vebitcoin'de bir skandal daha yaşandı. Gözaltına alınan VeBitcoin'in Ceo'su İlker Baş'ın, daha önce yasa dışı bahis çetesinin 4 liderinden biri olduğu ortaya çıktı. İlker Baş, yasa dışı bahis çetesindeki faaliyetlerinden dolayı, 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanık olarak yargılanıyor.

Muğla merkezli kripto para şirketi Vebitcoin'nin kurcusu İlker Baş'ın, yasa dışı bahis çetesinin 4 liderinden biri olduğu ortaya çıktı. 9 Kasım 2018'de, yaklaşık 10 ay süren çalışmanın ardından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışmalar kapsamında, Muğla, ve 'de 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 100'ün üzerinde cep telefonu ve bilgisayara el konulmuştu.

İlker Baş'ın ise bu şebekenin 4 liderinde biri olduğu ortaya çıktı. Baş, yasa dışı bahis çetesindeki faaliyetlerinden dolayı, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanık olarak yargılanıyor.

YASA DIŞI BAHİSTEN YARGILANIRKEN NASIL COİN PİYASASINA GİRDİ

İlker Baş'ın yasa dışı bahis çetesinde faaliyet gösterip, sanık olarak yargılanmasına devam edildiği halde kripto para borsasında nasıl yer aldığı merak konusu.

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