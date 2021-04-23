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Haberler Galeri Bir açıklama daha geldi! Vebitcoin kapandı mı? Vebitcoin yatırımları ne olacak? İşte yorumlar...

Bir açıklama daha geldi! Vebitcoin kapandı mı? Vebitcoin yatırımları ne olacak? İşte yorumlar...

Vebitcoin kapandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kripto para borsası 'Vebitcoin' kapandı. Vebitcoin finansal olarak zor durumda olduğunu duyurdu. Kripto para yatırımcılarının endişeleri artmaya başladı. Vebitcoin yatırımcılar akıbetlerinin ne olacağı konusunda gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Vebitcoin kapandı mı? Vebitcoin yatırımları ne olacak? İşte yorumlar...

Giriş Tarihi: 23.04.2021 20:40
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Bir açıklama daha geldi! Vebitcoin kapandı mı? Vebitcoin yatırımları ne olacak? İşte yorumlar...

Vebitcoin kapandı mı? Vebitcoin yatırımları ne olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kripto para borsası 'Vebitcoin' kapandı. Vebitcoin finansal olarak zor durumda olduğunu duyurdu. Yatırımcılar kendileri hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Vebitcoin kapandı mı? Vebitcoin yatırımları ne olacak? İşte yorumlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir açıklama daha geldi! Vebitcoin kapandı mı? Vebitcoin yatırımları ne olacak? İşte yorumlar...

Vebitcoin'den yapılan açıklamada "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Siz en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız" denildi.

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Bir açıklama daha geldi! Vebitcoin kapandı mı? Vebitcoin yatırımları ne olacak? İşte yorumlar...

KRİPTO PARALAR ÇAKILDI...

Türkiye'de bir çok kripto para yatırımcısının alım satım yapmasıyla öne çıkan Holo, Bittorent, Dogecoin ve Chiliz büyük kayıp yaşadı. Kripto para piyasasına dalga dalga yayılan satış etkisi ile birlikte birçok kripto parada yüzde 30'lara varan düşüşler yaşandı. Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 5.72 düşüşle 2,277.11 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 8.45 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 264.49 milyar dolar düzeyine geriledi.

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Bir açıklama daha geldi! Vebitcoin kapandı mı? Vebitcoin yatırımları ne olacak? İşte yorumlar...

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 10.40 düşüşle 495.38 dolara gerilerken, haftalık kaybı da yüzde 4.86 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 76.44 milyar dolara geriledi.

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Bir açıklama daha geldi! Vebitcoin kapandı mı? Vebitcoin yatırımları ne olacak? İşte yorumlar...

Tüm piyasalarda toplam hacim de, 1.83 trilyon dolar ile yeniden 2.0 trilyon doların altına geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.