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Bir açıklama daha geldi! Vebitcoin kapandı mı? Vebitcoin yatırımları ne olacak? İşte yorumlar...
Vebitcoin kapandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kripto para borsası 'Vebitcoin' kapandı. Vebitcoin finansal olarak zor durumda olduğunu duyurdu. Kripto para yatırımcılarının endişeleri artmaya başladı. Vebitcoin yatırımcılar akıbetlerinin ne olacağı konusunda gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Vebitcoin kapandı mı? Vebitcoin yatırımları ne olacak? İşte yorumlar...
Giriş Tarihi: 23.04.2021 20:40
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