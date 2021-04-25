Son dakika: Thodex operasyonunda "kripto tosuncuk" Fatih Faruk Özer'in ağabeyi Güven Özer gözaltına alındı

ABİSİNDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer, "Kardeşim çok iyi bir insandı. Yıllardır da kripto para işleriyle uğraşıyor. Bizi de vurup gitti. Nasıl böyle bir şey yaptı, anlayamadım" açıklaması yaparak kripto vrugunuyla ilişkisi olmadığını iddia etmişti.

Özer, kardeşinin böyle bir şey yapacağını zannetmediğini belirterek "Çok akıllı ve dürüst bir çocuk. Ne olduğunu anlamadım" diyerek de "kripto tosuncuk" kardeşi Faruk Fatih Özer'i aklamaya çalışmıştı.

"THODEX" OLAYINDA NELER YAŞANMIŞTI?

Özer ilk yerli kripto para borsasını Koineks Teknoloji Anonim Şirketi ismiyle 2017'de kurdu. İlk zamanlarda ofiste 40 kişilik bir ekip çalışıyordu. Ancak kripto para alım satımı sırasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle şirketin ismi piyasada kötü anılmaya başlandı. Faruk Fatih Özer'in ikinci şirketi 2019'da kurduğu Thodex oldu. Yönetim yeri yine aynıydı, sadece tabelası değişmişti. Şirketin tanıtımı bedava kripto para vaadi ve Porsche marka otomobil çekilişi ile duyuruldu.