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Son dakika: Thodex ve VeBitcoin soruşturmalarında son durum! Canlı yayında anlattılar

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Giriş: 25.04.2021 13:55
Güncelleme:25.04.2021 14:24
Kripto para piyasasında neler oluyor? Thodex dolandırıcılığının ardından yaşanan Vebitcoin skandalı geldi. Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 69 oldu. Kripto para borsasındaki Muğla merkezli vebitcoin.com'un da faaliyetlerine son verildi. Şirketin CEO'su İlker b. gözaltına alındı. Detayları İstanbul'dan Çağdaş Evren Şenlik, Muğla'dan Vural Efecik aktardı.
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