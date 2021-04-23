Son dakika: Kripto para borsası 'Vebitcoin' kapandı | MASAK harekete geçti

Şirketten yapılan açıklamada, "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz.