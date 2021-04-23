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Son dakika: Kripto para borsası 'Vebitcoin' kapandı | MASAK harekete geçti

Kripto para borsası '' kapandı. Vebitcoin finansal olarak zor durumda olduğunu duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, "Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız." denildi. Öte yandan MASAK, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken, banka hesaplarına bloke koydu. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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Son dakika: Kripto para borsası 'Vebitcoin' kapandı | MASAK harekete geçti

Son dakika haberi... Kripto para borsası şirketi finansal olarak zor durumda olduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz.

Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız." denildi.

MASAK HAREKETE GEÇTİ

MASAK, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken, banka hesaplarına bloke koydu.

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