Son dakika: Darbe imalı bildiriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Başlığı '1 Numaralı Köstebek' bulmuş

'YÜCE TÜRK MİLLETİ' BAŞLIĞINI O İSİM ATTIRMIŞ

Yazışmalarda, bildirideki "Yüce Türk Milleti'ne" başlığını ise 2010'da eşi Sunahanım Güven'in iddialarıyla gündeme gelen emekli amiral İlker Güven'in attırdığı çıktı. Sunahanım Güven, kocası İlker Güven'e "TSK'daki köstebek" diyerek "Deniz Kuvvetleri'ne ait bilgileri paşalar veriyor. O paşalardan biri de benim eşimdi. Eşim 1 numaralı köstebekti. Evdeki çantaların içinde 5 milyon dolar vardı. Deniz Kuvvetleri'nden çıkarılmış gizli belgeler evdeydi. Eşim evdeki 5 milyon doları alt kademedeki insanlara dağıtıyordu. Karşılığında gizli belgeleri alıyordu. Eşim bu belgelerin karşılığında her ay buluştuğu 2 kişiden 20 bin dolar alıyordu. Hatta 15 günde bir 50 bin ya da 100 bin dolar da ekstradan veriliyordu" demişti.