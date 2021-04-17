17 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin WhatsApp yazışmaları ifşa oldu

Darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin WhatsApp yazışmaları ifşa oldu

Son dakika haberine göre; Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 104 emekli amiral hakkındaki soruşturmada ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda 6 emekli amiral ile 1 emekli tuğgeneral ifadeye çağrıldı. WhatsApp yazışmalarında bir emekli amiralin, "Sağduyulu olun, bildiri yayınlamak ciddi iştir" uyarısı yapması dikkat çekti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.04.2021 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021
ABONE OL
Darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin WhatsApp yazışmaları ifşa oldu

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 104 emekli amiral hakkındaki soruşturmada ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda, yeni şüphelilere ulaşıldı.

TESUD BAŞKANI DA İFADEYE ÇAĞRILDI

Hürriyet'in haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili , 'bildirinin hazırlanmasında ve yayımlanmasında faaliyette bulundukları' tespit edilen 6'sı emekli amiral ile (TESUD) Genel Başkanı emekli Tuğgeneral hakkında, 'delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin ivedilikle tespit edilmesini sağlamak amacıyla' arama/el koyma talimatı verdi.

SALGIN VAR DİYE GÖZALTI YAPILMADI

Emekli amirallerin ikametgâhlarının bulunduğu , ve Cumhuriyet Başsavcılıkları'na yazılan talimat yazısıyla, 'yaşları ve COVID-19 salgını nedeniyle gözaltı işlemi yapılmayarak,

22 Nisan'da emekli amiraller , , , , , Osman , TESUD Başkanı Namık ve emekli Tuğgerenal Kemal Çalışkan ifadeye çağrıldı.

Dün emekli 6 amiral ile bir generalin evi arandı. Telefon ve bilgisayarlarına el kondu.

İŞTE O YAZIŞMALAR

Soruşturma dosyasında emekli amirallerin Whatsapp yazışmalarına yer verildi. İşte o yazışmalardan dikkat çekenler:

Metin Açımuz: Sayın Komutanlar, A kamarası olarak bir deklarasyon yayınlayarak bunu protesto edemez miyiz?

Işık Biren: Evet gibi bir kurumda böyle yobazlıklara izin verilemez. Atatürk Cumhuriyeti'nde tarikatlara,tekkelere yer olamaz. Hatta gazeteye ilan bile verebiliriz.

İfadeye çağrılanlar arasında yer almayan bir emekli amiral: "Elbette üzülmemek, sindirmek mümkün değil ama yine de sağduyulu davranmak uygun olur düşüncesindeyim, bildiri yayınlamak ciddi iştir.

: Sayın komutanlarım, Işık Biren komutanım ilk gün teklif etmiş. Bugün de Nurhan ve Atilla amirallerim hatırlattı. E.Alb Z.T'nın bu yazısı çok güzel. Bildiri gibi değil. Bir bildiri hazırlamayıp bu yazı kuvvet ve donanma komutanına gönderilir. Ekine ayrıca takunya amirallin resimleri konur. E- postanın kapak kağıdı kısmına da üzüldüğümüz belirten bir giriş yazabiliriz.

Işık Biren: Katılıyorum

Aynı emekli amiral: Kuvvet komutanı ve donanma komutanı da içimizden biri değil mi, bahse konu olaylara bizim gibi tepkili değil mi ki… Kanaatimce tüm bunları daha iyi değerlendirebilecek konumdalar, böyle bir girişimin herhangi bir yarar sağlayacağını düşünmüyorum. Olsa olsa sıkıntı, üzüntü yaratır kanaatindeyim.

Nurhan Kahyaoğlu: Sayın komutanım ben de ciddi bir basın bildirisinden söz ediyorum. Muhtıra değil.

Aynı emekli amiral: Sayın amiralim toplumun bütün dinamikleri tavırlı da biz mi dışında kaldık, biraz beklemenin kime zararı var ki?

Ergun Mengi: Nurhan amiralimin gönderidiği Boğaziçi bildirisini okudum. Çok güzel ve basit. İçindeki bazı kelimeleri değiştirerek bize uydurmaya çalıştım. Aşağıdadır.

İlker Güven: Bildirinin ilk paragrafına da aşağıdaki kısmının konmasının uygun olacağını değerlendiriyorum. "Yüce Türk Milleti..."

Işık Biren: İyi bir ibare.

7 emekli amiralin evinde arama yapıldı 7 EMEKLİ AMİRALİN EVİNDE ARAMA YAPILDI
Darbe imalı bildiri soruşturmasında flaş gelişme DARBE İMALI BİLDİRİ SORUŞTURMASINDA FLAŞ GELİŞME
15 Temmuz'dan emekli amiral darbe bildirisine! 15 TEMMUZ'DAN EMEKLİ AMİRAL DARBE BİLDİRİSİNE!
Skandal bildiride flaş deşifre! SKANDAL BİLDİRİDE FLAŞ DEŞİFRE!
8 emekli amiral Koç Üniversitesi'nden! 8 EMEKLİ AMİRAL KOÇ ÜNİVERSİTESİ'NDEN!
Tepki çeken 104 amiral kimdir, isimleri nelerdir? 104 emekli amiral bildirisi nedir? İşte, amirallerin isimleri... TEPKİ ÇEKEN 104 AMİRAL KİMDİR, İSİMLERİ NELERDİR? 104 EMEKLİ AMİRAL BİLDİRİSİ NEDİR? İŞTE, AMİRALLERİN İSİMLERİ...
103 emekli amiralin akıl hocası Yılmaz Özdil mi? 103 EMEKLİ AMİRALİN AKIL HOCASI YILMAZ ÖZDİL Mİ?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA