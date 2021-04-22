22 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Darbe imalı bildiri soruşturmasında flaş gelişme: Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

Darbe imalı bildiri soruşturmasında flaş gelişme: Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

Son dakika haberleri... soruşturmasında emekli 5 amiral ve 1 general adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 5 amiral ve 1 general adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2021 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
ABONE OL
Darbe imalı bildiri soruşturmasında flaş gelişme: Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

Ankara Adliyesinde ifade veren amiraller 'bulunduğu ili terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkmama' kararı ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler.

İfadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen amirallerden sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Işık Biren'in dışında Ali Yüksel Önel, Nurhan Kahyaoğlu, İlker Güven, Alper Çetin Tezeren, Osman Metin Açımuz ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TUSED) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan yer aldı.

3 emekli amiral Ankara Emniyetinde 3 EMEKLİ AMİRAL ANKARA EMNİYETİ'NDE
Emekli amirallerin WhatsApp yazışmaları ifşa oldu EMEKLİ AMİRALLERİN WHATSAPP YAZIŞMALARI İFŞA OLDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA