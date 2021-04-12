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Son dakika: Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin "Montrö" başlıklı bildirisine ilişkin soruşturmasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada savcılık, serbest bıraktığı 13 şüpheli için sulh ceza hakimliğinden adli kontrol talep etti.

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Giriş Tarihi: 12.04.2021 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021
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Son dakika: Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin hazırlanan bildiri soruşturması kapsamında şüphelilerden Ergun Mengi, ifade işleminin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık, Alaettin Sevim, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Mustafa Özbey, Ramazan Cem Gürdeniz, Turgay Erdağ ve Türker Ertürk'e yurt dışına çıkma yasağı ve konutu terk ekmeme adli kontrol şartı talep etti.

Ali Sadi Ünsal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Engin Baykal ve Nadir Hakan Eraydın hakkında ise yurt dışına ve il dışına çıkmama yasağı adli kontrol şartları talep edildi.

ERGUN MENGİ KİMDİR?

2007'de emekliliğinin ardından çeşitli STK'lar çalışan Mengi, İYİ Parti'de yönetici olarak çalışıyor.

Ayrıca Mengi, Global İlişkiler Forumu'nun da üyesi.

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