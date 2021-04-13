Darbe imalı bildiri nasıl hazırlandı? Darbe imalı bildiriyi kim yazdı! Ergun Mengi'nin ifadesi ortaya çıktı
Türkiye'de büyük tepki çeken darbe imalı bildiriye ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bildiriyi hazırladığı iddia edilen Ergun Mengi'nin bildirinin hazırlanış sürecinde yaşananları anlattığı ifadesi açıklandı."Daktilo memuru oldum" diyen Mengi bildirinin detayları anlattı. İşte darbe imalı bildirinin hazırlanış süreci...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen darbe imalı bildiriyi hazırladığı iddia edilen emekli amiral Ergun Mengi'nin Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifade ortaya çıktı.
DAKTİLO MEMURU OLDUM
Mengi ifadesinde, bildirinin WhatsApp grubunda olan herkes tarafından fikrini beyan etmesi ile oluştuğunu, kendisinin bir anlamda daktilo memurluğu yaptığı yönünde ifade verdiği öğrenildi.
SERBEST BIRAKILDILAR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bildiride imzası bulunan 104 emekli amirallerden gözaltına alınan Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ, Ali Sadi Ünsal ile ifadeye çağrılan Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat, gece saatlerinde Ankara Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği kararıyla, 'yurt dışı çıkış yasağı ve bulundukları illi terk etmeme' adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
"WHATSAPP GRUBUNDAN RAHATSIZLIKLARIMI DİLE GETİRDİM"
Soruşturmayı yürüten savcı tarafından bildiriyi hazırladığı gerekçesiyle tutuklanması istenilen tek şüpheli olan emekli amiral Ergün Mengi'nin Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde emniyet ve savcılık ifadelerini tekrar ettiğini belirten Mengi, "Medyada yer alan kamuoyunun bildiği 'sarıklı amiral' ile ilgili haberler konusunda benim de içerisinde bulunduğum WhatsApp grubundan rahatsızlıklar dile getirmiştim. Buna yönelik kaygılarımız konusunda ne yapmamız gerektiği konusunda tam bir uzlaşma sağlanamadı. Sadece benim rahatsızlığım değil, dosya içeriğinden de anlaşılacağı üzere birçok emekli askerin rahatsızlığı söz konusu olmuştu. Bu olaydan ve konuşmalardan sonra 3- 5 gün geçti. Daha sonra yine bu WhatsApp grubunda 2020 yılında emekli büyükelçilerin bazı gelişmelerden dolayı rahatsızlıklarına ilişkin kamuoyuna duyurdukları bildiri gündeme geldi" dedi.
"BAŞLIK VE İÇERİĞİNDEKİ BÜTÜN İBARELER KATILIMCILARIN KATKISI İLE OLMUŞTUR"
Bilgi notu hazırlaması yönünde kendisine emekli olan sevdiği bir komutanının tavsiyede bulunduğunu anlatan Mengi, "Ben bunun üzerine konusu sadece Montrö olan bir metin kaleme aldım. Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılıp egemenliğin sadece bize bırakılması konusunda uzunca bir metin hazırladım. Bunu da mensubu olduğum WhatsApp grubuna sunduğumuzda beğenenler de oldu beğenmeyenler de. Daha sonra soruşturmaya konu olan açıklamayı dosya kapsamında da anlaşılacağı üzere emekli olan Feyyaz Öğütçü taslak metin olarak hazırladı.
Bu metne de yine WhatsApp grubunda girdiler, çıktılar oldu. İlk Montrö konusunda taslağı ben hazırladığım için ikinci hazırlanan bu metin benim üzerime kaldı. Başka bir deyişle; bu metnin de daktilo memurluğu benim görevim gibi oldu. Yine dosyadan da açıkça anlaşıldığı ve sübuta erdiği üzere ikinci metne de birtakım girdiler oldu. Bunları WhatsApp grubundaki herkes fikrini beyan ederek yapmıştır. Ben de bu katkılar çerçevesinde taslağı kişisel bilgisayarım üzerinden her defasında güncelledim. Ancak metne ilave edilen başlık ve içeriğindeki bütün ibareler katılımcıların katkısı ile olmuştur" ifadelerini kullandı.
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