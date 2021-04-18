Yine CHP yine skandal! Her şey 'Bana abi deme' mesajıyla başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmangazi İlçe Başkanı Mete Akyolcular'ın genç bir kıza "Bana abi deme, senden hoşlanıyorum" şeklinde mesajlarla başlayan skandal sürüyor. Genç kızları taciz edip kendi isteğiyle istifa eden ilçe başkanının yanı sıra yasak aşkından çocuk sahibi olan belediye başkanı görevine devam ederken, tacizi ortaya çıkartan delegenin CHP'den ihraç edilmişti. Bursa'da partinin en yetkili ismi olan CHP'nin Bursa'daki en etkili ismi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ise skandalları açıklığa kavuşturmak yerine haberleri yapan gazetecilere dava açmayı tercih etti.