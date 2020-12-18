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CHP İlçe Başkanı 17 yaşındaki kızı böyle taciz etti: Bana abi deme

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Giriş: 18.12.2020 11:03
Güncelleme:18.12.2020 11:17
Son dakika haberi... Osmangazi'de CHP İlçe Başkanı M. A.'nın, henüz 17 yaşında olan genç bir kızı taciz ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre M. A. saat 23.00'te "pişt" diyerek tacize başladığı genç kıza sonrasında farklı emojiler attı. S. G.'nin, 'Neden böyle emojiler atıyorsun, bir şey de abi" demesi üzerine M.A., "Bana abi deme" cevabını verdi. Buna anlam veremeyen genç kız bu kez "Neden abi demeyeyim ki" diye sorunca M.A, "Senden hoşlanıyorum" karşılığını verdi. Şok olan genç kız terslediği ve konuşmayı sonlandırdığı ilçe başkanının bu davranışını annesine anlattı.



Kızının taciz edildiğini öğrenen anne, tüm mesajların çıktısını alıp CHP Genel Merkezi'nin yolunu tuttu. Genel başkan yardımcılarıyla görüşen anne-kız "İnceleyeceğiz" denilerek Bursa'ya gönderilirken taciz olayının üstü örtüldü. M.A.'nın daha önce evli bir kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak CHP, M.A. yerine kadının kocası olan Z. G.'nin partiden üyeliğinin düşürülmesi için harekete geçti.
CHP'li başkan 17 yaşındaki kızı taciz etti
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