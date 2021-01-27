Adı taciz skandalına karışan CHP'li başkan Necmi Sıbıç görevi bıraktı









Partisine zarar vermemek için böyle bir karar aldığını öne süren Sıbıç, belgeli tacizleri ise iftira ve lekeleme olarak niteledi. Seçimlerde gösterdikleri başarıdan korkanların, kendilerini zayıflatmak için kara propaganda yaptığını iddia eden Sıbıç, hukuki mücadelesinin süreceğini ve kanun önünde hakkını arayıp yeniden göreve geleceğini öne sürdü.