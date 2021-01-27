27 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Adı taciz skandalına karışan CHP'li başkan Necmi Sıbıç görevi bıraktı

Adı taciz skandalına karışan CHP'li başkan Necmi Sıbıç görevi bıraktı

Son dakika haberine göre; 'da adı taciz skandalına karışan İlçe Başkanı , skandalın ortaya çıkarmasının ardından görevi bıraktı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 27.01.2021
ABONE OL
Adı taciz skandalına karışan CHP'li başkan Necmi Sıbıç görevi bıraktı

Evli kadınları taciz ettiği öne sürülen ve cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkan İlçe Başkanı görevini bıraktı. Geçen hafta yaşanan ve SABAH'ın ortaya çıkardığı taciz skandalının ardından 'nin istifa etmesini istediği öğrenilen Sıbıç, görevini yönetim kurulu üyesi 'e devretti.




Partisine zarar vermemek için böyle bir karar aldığını öne süren Sıbıç, belgeli tacizleri ise iftira ve lekeleme olarak niteledi. Seçimlerde gösterdikleri başarıdan korkanların, kendilerini zayıflatmak için kara propaganda yaptığını iddia eden Sıbıç, hukuki mücadelesinin süreceğini ve kanun önünde hakkını arayıp yeniden göreve geleceğini öne sürdü.

Son dakika: CHP'de yine taciz iddiası! Giresun Bulancak İlçe Başkanı Necmi Sıbıç evli kadınları... SON DAKİKA: CHP'DE YİNE TACİZ İDDİASI! GİRESUN BULANCAK İLÇE BAŞKANI NECMİ SIBIÇ EVLİ KADINLARI...
Son dakika: CHP'de ahlaksızlık diz boyu! CHP'li Başkan Necmi Sıbıç'ın uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı SON DAKİKA: CHP'DE AHLAKSIZLIK DİZ BOYU! CHP'Lİ BAŞKAN NECMİ SIBIÇ'IN UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika: CHP'de yine taciz iddiası! Giresun Bulancak İlçe Başkanı Necmi Sıbıç evli kadınları... SON DAKİKA: CHP'DE YİNE TACİZ İDDİASI! GİRESUN BULANCAK İLÇE BAŞKANI NECMİ SIBIÇ EVLİ KADINLARI...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA