Adı taciz skandalına karışan CHP'li başkan Necmi Sıbıç görevi bıraktı
Son dakika haberine göre; Giresun'da adı taciz skandalına karışan CHP Bulancak İlçe Başkanı Necmi Sıbıç, skandalın ortaya çıkarmasının ardından görevi bıraktı.
GÜNDEM Sabah
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Evli kadınları taciz ettiği öne sürülen ve cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkan CHP İlçe Başkanı Necmi Sıbıç görevini bıraktı. Geçen hafta yaşanan ve SABAH'ın ortaya çıkardığı taciz skandalının ardından CHP Genel Merkezi'nin istifa etmesini istediği öğrenilen Sıbıç, görevini yönetim kurulu üyesi Rehber Kesik'e devretti.
Partisine zarar vermemek için böyle bir karar aldığını öne süren Sıbıç, belgeli tacizleri ise iftira ve lekeleme olarak niteledi. Seçimlerde gösterdikleri başarıdan korkanların, kendilerini zayıflatmak için kara propaganda yaptığını iddia eden Sıbıç, hukuki mücadelesinin süreceğini ve kanun önünde hakkını arayıp yeniden göreve geleceğini öne sürdü.
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