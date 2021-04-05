Son dakika | CHP'li üyeler başkanı partiden kovdu! Taciz-tecavüz olayları yurt dışını da sardı

CHP'deki taciz ve tecavüz iddiaları, partinin yurt dışı örgütlenmelerine de sıçradı. CHP Bavyera Münih Birliği Başkanı Gülbey Kılıç'ın cinsel taciz ve 14 farklı suçlamadan dolayı görevinden el çektirildiği ve partiyle ilişkisinin kesildiği öğrenildi. Gülbey Kılıç'ın aynı zamanda Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın amcasının oğlu olduğu bildirildi.





CHP'Lİ ÜYELERDEN "BAŞKAN GİTSİN" TOPLANTISI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yurtdışı örgütlerinden Münih Birliği'nin Yönetim Kurulu Üyeleri, 18 Mart Perşembe günü olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. CHP Bavyera Münih Birliği Başkanı Gülbey Kılıç'ın zimmete para geçirme, tüzüğe aykırı şekilde yeni üyeler aldırma, taciz iddiası ve hakaret içerikleri davranışlarından dolayı parti üyeliği, disiplin kurulu kararınca iptal edildi. CHP Bavyera Münih Birliği, Kılıç'ın başkanlık görevinin de düştüğünü duyurdu.





HEM ÜYELİĞİNİ HEM KOLTUĞUNU KAYBETTİ

Partinin üst yönetimi tarafından 29 Mart Pazartesi günü yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Gülbey Kılıç üyeliğini kaybetmekle birlikte başkanlık görevini de kaybetmiştir. Bunun yasal teyidi için adımları da atmış bulunmaktayız. Bu yüzden tüzüğümüze karşı gelerek zarar veren bir zatın yasalar çerçevesinde ihracı için adımlar atmak ve bu şekilde birliğimizi korumak zorundayız."





"KADIN ÜYEMİZİN İMZALI BEYANI VAR"

Bir partilinin cinsel tacize uğradığı iddiasına da yer verilen açıklamada, "Eski üye olan bir hanımdan aldığımız imzalı bir beyanname ile kendisinin taciz olaylarına da karıştığı ve yine üye aidatlarını kötüye kullanma teşebbüsünde bulunduğu ortaya çıkmıştır. Bu olayları da araştırıyoruz. Konu hakkında bilgi verebilecek başka hanımlar varsa veya buna benzer başka durumlar da varsa, genel sekreterimiz Bahar John ile irtibata geçebilirler. Bize başvuranların isimlerinin gizli kalacağı konusunda bize güvenebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.





KADINLARA HAKARET YAĞDIRIYORDU

Cinsel taciz iddiasının yanı sıra Gülbey Kılıç'ın 14 farklı suç işlediğini belirten CHP Bavyera Münih Birliği, yönetim kurulu kararında şunları dile getirdi:

❖ Sahibi tarafından ödenmiş bir otel faturasını kendisi ödemiş gibi gösterip ücret talebinde bulunmuştur.

❖ Tüzüğe göre her YK üyesi genel kurul tarafından seçilmesi gerek. Gülbey Kılıç, YK'na iki üye daha almıştır.

❖ Kadınlara karşı "geveze" ve "çok konuşma" gibi aşağılayıcı sözler kullanıp, bir toplantıda da genel sekreter Bahar John'u "çirkef" olarak tanımlamıştır.

❖ Yüksek kira maliyeti olan derneğin kirasını, kendisi ödeyeceğini söyledi. Ancak sözünü tutmadı. Dernek yerinin iptal edilmemesi ve kullanmamamız nedeniyle, 10bin Euro'ya yakın para israf oldu.

❖ İkinci başkan Hurşit Gündüz'ün birliğin banka hesabına girişi, birinci başkan Gülbey Kılıç tarafından YK kararı olmadan iptal edilmiştir.

❖ YK için açılan sanal sohbet odalarını ya iptal etmiş, ya da işine gelmeyen kişileri odalardan atmıştır.

❖ Birlik ile ilgili tüm evraklar, kontratlar, tutanaklar, dosyalar, sosyal medya girişleri tamamıyla kendisindedir. Genel sekretere dahi vermemektedir.