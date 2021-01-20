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Son dakika: CHP'de yine taciz iddiası! Giresun Bulancak İlçe Başkanı Necmi Sıbıç evli kadınları...

Son dakika haberi... 'de yeni taciz iddiaları gündeme geldi. CHP İlçe Başkanı Necmi Sıbıç'ın evli kadınları taciz ettiği öne sürüldü. Detayları muhabiri aktardı.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Son dakika: CHP'de yine taciz iddiası! Giresun Bulancak İlçe Başkanı Necmi Sıbıç evli kadınları...

CHP'de yeni taciz iddiaları gündeme geldi. CHP Bulancak İlçe Başkanı Necmi Sıbıç'ın evli kadınları taciz ettiği öne sürüldü. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

Son dakika: CHP'de yine taciz iddiası! Giresun Bulancak İlçe Başkanı Necmi Sıbıç evli kadınları...

İDDİA EŞİNDEN GELDİ

A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, "İddia Necmi Sıbıç'ın eşinden geldi. Sıbıç'ın eşi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda CHP İlçe Başkanı Necmi Sıbıç'ın evli kadınla cinsel içerikli mesajlarını ve uygunsuz görüntülerini paylaştı. Yaşanan bu yeni iddialar karşısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu ki diğer yaşanan taciz ve tecavüz iddialarına karşı sessizliğini korumuştu CHP üst yönetimi." ifadelerini kullandı.

Son dakika: CHP'de yine taciz iddiası! Giresun Bulancak İlçe Başkanı Necmi Sıbıç evli kadınları...

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