Son dakika: CHP'de yine taciz iddiası! Giresun Bulancak İlçe Başkanı Necmi Sıbıç evli kadınları...

İDDİA EŞİNDEN GELDİ

A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, "İddia Necmi Sıbıç'ın eşinden geldi. Sıbıç'ın eşi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda CHP İlçe Başkanı Necmi Sıbıç'ın evli kadınla cinsel içerikli mesajlarını ve uygunsuz görüntülerini paylaştı. Yaşanan bu yeni iddialar karşısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu ki diğer yaşanan taciz ve tecavüz iddialarına karşı sessizliğini korumuştu CHP üst yönetimi." ifadelerini kullandı.