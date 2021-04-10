Kendisinden yardım isteyen kadını taciz eden CHP'li Veysi Uyanık istifa etti
Cinsel taciz ve şantaj suçundan yargılanırken görevine devam eden CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, kendisinden yardım istemeye gelen CHP’li kadını taciz ettiği de ortaya çıkınca istifa etmek zorunda kaldı.
Cinsel taciz ve şantaj suçlamalarıyla yargılanırken görevine devam eden CHP İl Başkanı Veysi Uyanık, geçen ay hakkında parti üyesi bir kadının daha cinsel taciz suç duyurusu bulunmasıyla istifa etmek zorunda kaldı.
Uyanık hakkında CHP Bitlis İl Başkanı olarak görev yaptığı dönemde inşaat firmasında sekreter olarak işe başlayan D.C.'ye cinsel içerikli mesajlar attığı ve 'Elimde görüntülerin var' diyerek şantaj yaptığı gerekçesiyle 6 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.
Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Uyanık'ın davası D.C.'nin şikayetini geri çekmesi üzerine düşürüldü.
Hakkındaki ilk taciz davasından kadının şikayetini geri çekmesiyle aklanan Uyanık hakkında geçen ay bir taciz şikayeti daha ortaya çıktı. Bitlis'te yaşayan 27 yaşındaki iki çocuk annesi L.B., kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve ölümle tehdit ettiğini öne sürdüğü Uyanık hakkında şikayetçi oldu.
İddiaya göre; bir dönem CHP Bitlis İl Kadın Kolları Başkanlığı ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği yapan L.B., hasta olan iki çocuğu için Uyanık'tan yardım istedi. Ocak ayında toplantı bahanesiyle L.B.'yi CHP il binasındaki odasına çağıran Uyanık, burada fiziki cinsel tacizde bulundu. L.B.'nin şikayeti üzerine Uyanık'ın 6 kişi ile birlikte evine geldiklerini söyleyen genç kadın evine saldırdıklarını kaydetti.
İSTİFASINI AÇIKLADI
Sabah'ın haberine göre, Uyanık, adının ikinci kez taciz iddiasına karışmasının ardından istifa etmek zorunda kaldı. Uyanık, "Beklediğimiz kovuşturmaya yer olmadığına dair karar çıkana kadar, partime zarar gelmemesi adına sürdürdüğüm görevime ara verme kararı almış bulunmaktayım. Devam etmekte olan ve lehime sonuçlanacağı çok açık olan soruşturma süresince görevime ara vermem etik olacaktır" açıklaması yaptı.
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