CHP'de ihale kıyakçılığı bitmiyor! Belediye Başkanı İduğ'un ortak olduğu şirkete...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü, madeni yağ satın alınması ihalesini 18 Kasım 2019'da gerçekleştirdi. Açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 487 bin 285 TL bedelli ihalenin CHP'li meclis üyesi ve aynı zamanda Bornova Belediye Başkanı olan Mustafa İduğ'un ortağı olduğu İduğ Petrol Ürünleri Şirketi'ne verildiği öğrenildi.

Bornova Belediye Başkanı İduğ, yaptığı açıklamada, şirketinin Castrol'un Ege bölgesindeki tek yetkili satıcısı olduğunu söyleyerek her türlü ihaleye de girme hakkı olduğunu dile getirdi. İduğ, kendisini "Belediye başkanı olduktan sonra sadece şirket sahibi olarak kaldım. İmza yetkim yok" sözleriyle savundu.