Yerli koronavirüs aşısı olan Bakan Varank'tan yan etki açıklaması

YERLİ AŞIDA YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ

Aşının yan etkisiyle ilgili soruları da yayınlayan Varank, "Kan alınıyor, müşaade altındasınız. Doktorlar sizin başınızda sizinle beraber bekliyorlar. Herhangi bir yan etki olmadı. Sadece kolumda bir sızı oldu. Bu da çok normal." dedi.