



Test sayısı 35 milyon 435 bin 502'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 911 bin 642, vefat sayısı 29 bin 623, ağır hasta sayısı 1474 oldu.



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

EN ÇOK VAKA OLAN 5 İL

Geçtiğimiz bir haftada en fazla vaka yine Samsun'da görüldü.



27 Şubat-5 Mart verilerini içeren haritadaki 348 rakamıyla korkutucu bir tablo sergileyen Samsun'da vakanın artışı hız kesmedi.