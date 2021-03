İSTANBUL'DA DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

Üç büyükşehirde en fazla artış yine İstanbul'da görüldü.



Geçtiğimiz hafta her 100 bin kişiden 111,57'sinde virüs tespit edilen İstanbul'da bu oran 178,75'e yükseldi.



Artış, Ankara ve İzmir'de İstanbul'a göre sınırlı kaldı. Ankara'da her 100 bin kişiden 68,53'ünde, İzmir'de ise her 100 bin kişiden 78,57'sinde virüs tespit edildi.