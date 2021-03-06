Şehit Korgeneral Osman Erbaş’ın ablası konuştu: Hukuku kazandı ama ‘asker olacağım’ dedi







KAZADAN İKİ SAAT ÖNCE ŞEHİDİN MEZARINA ÇİÇEK BIRAKTI



'ŞEHİTLİK KEŞKE BİZE DE NASİP OLSA'

Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın, kazadan saatler önce, Şırnak'taki hendek operasyonlarına katılan ve 4 Mart 2016'da şehit düşen Uzman Çavuş Musa Yılmaz'ın Elazığ'da bulunan mezarını ziyaret ederek "Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ruhun şad olsun" notu ile çiçek bıraktığı ortaya çıktı. Erbaş'ın, oğlunun şehadetinin yıldönümü nedeniyle kendisini de aradığını belirten Saadet Yılmaz, şunları söyledi: "'Üzülme annem' dedi. Eşimle konuşmak istedi, ama hastanede yattığını söyledim. 'Biz şehitliğe gidiyoruz' dedi. Daha sonra ben de oğlumun kabrine gittiğimde orada üzerine not yazılmış bir çiçek bırakmıştı. Hastaneye geldim, yine aradı. 'Eşin nasıl' diye sordu. 'Konuşamıyor' dedim. Ben üzülünce 'Üzülme annem, şehitlik öyle bir mertebe ki herkese nasip olmaz, keşke bize nasip olsaydı. Ben başhekimi ararım, ne gerekiyorsa size yardımcı olur' dedi. 4-5 dakika geçmeden başhekim geldi. Aradan 2 saat geçmeden haberlere baktım, helikopter kazasını söylüyor."