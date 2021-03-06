Şehit Korgeneral Osman Erbaş’ın ablası konuştu: Hukuku kazandı ama ‘asker olacağım’ dedi
Son dakika haberine göre; Helikopter kazasında 10 askerimizle birlikte kaybettiğimiz şehit Korgeneral Osman Erbaş’ın memleketi Yozgat’ta yas var. Erbaş’ın acılı ablası Hüsniye Korana "Kardeşim ‘Ben asker olacağım’ diye 17 yaşında köyden ayrıldı. Ömrünü büyük aşkla adadığı vatanımız sağolsun" dedi.
Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın memleketi Yozgat'ta yas var. PKK ve FETÖ'ye karşı mücadelenin sembol isimlerinden olan Erbaş'ın acılı ablası Hüsniye Korana SABAH'a konuştu: "Yavrum 17 yaşında köyden ayrıldı. Ana baba hasretiyle yandı. Vatanı için çalıştı. Ne tatil bildi ne izin. Vatana adadı kendini kurban olduğum gardaşım. Sürekli görevdeydi. 6 kardeşiz. Tek erkek kardeşimizdi. Babam ona bu yüzden hep 'bi tanem' derdi. Biz onu el bebek gül bebek büyüttük. Hukuku kazandı ama 'Ben asker olacağım' dedi ve askeri okula gitti. Vatan sağ olsun. Allah düşmanlarımıza fırsat vermesin."
'BİZ GENELKURMAY BAŞKANI OLMASINI BEKLİYORDUK'
Erbaş'ın çocukluk arkadaşı ve doğduğu köyün muhtarı olan Mustafa Kurt ise, şehit Erbaş'ın en son annesi Cemile Erbaş'ın cenazesi için 10 ay önce köye geldiğini belirterek, "Çocukluğumuz beraber geçti, ilkokulda aynı sınıftaydık. Askeri okulu kazandıktan sonra Yozgat'tan ayrıldı. Ama irtibatı hiç kesmedi. Sürekli konuşuyorduk. Biz onun Genelkurmay Başkanı olmasını bekliyorduk, şehit oldu çok üzgünüz" diye konuştu. Kurt, Erbaş'ın doğduğu iki katlı tarihi evi de gösterdi.
BABACANLIĞI VE BEYEFENDİLİĞİYLE HALKIN GÖNLÜNDE TAHT KURDU
Bitlis'teki helikopter kazasında 10 askeriyle birlikte şehit olan 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, başta Elazığ olmak üzere bölge halkının gönlünde taht kurmuştu. Geçen yıl Ocak ayında Elazığ'daki depremden etkilenen depremzedeler için askerleri seferber etmiş, yaralıları hastanelerde ziyaret edip, sohbet etmişti. Şehit korgeneral görev yaptığı Elazığ ve sorumluluk bölgesinde 'Osman Paşa' olarak anılıyordu. Aslen Yozgatlı olan şehit Korgeneral Erbaş, bölgedeki şehit aileleriyle de yakından ilgileniyordu. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, "Çok çalışkan, cana yakın, gayretli, beyefendi, değerli bir paşamızdı" dedi. Şehit Korgeneral Erbaş, şehit ailelerini hiç yalnız bırakmaz, onları sık sık ziyaret ederdi. Erbaş, ikinci çocuğunu dünyaya getiren şehit eşi Ceylan Özkur'u hastanede ziyaret etmişti. 2016'da şehit düşen Uzm. Çvş. Muammer Faruk'un eşi Ayşegül Salgar da Osman Paşa için "Eşim şehit olduktan sonra yanımızdan hiç ayrılmadı. Bir baba gibiydi bize. Daha geçen hafta ziyaretimize gelmişti" diye konuştu. Şehit Korgeneral Osman Erbaş, Haftanin'deki Pençe harekâtları ile Suriye'deki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarında aktif rol alarak teröre ağır darbe vurdu.
SELÇUK BAYRAKTAR BİRLİKTE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI:
OSMAN PAŞAMIZ MİLLİ SİHA'YA BÜYÜK DESTEK OLDU
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Korgeneral Erbaş'ın Milli SİHA sistemlerine katkısına dikkat çekerek, sosyal medyada birlikte fotoğrafını paylaşıp taziyede bulundu. Bayraktar fotoğraflı mesajında "Şehit Osman Paşamız ile 2010'da Doğubayazıt'ta tugay komutanıyken tanıştım. Tüm Mehmetçiğin sevdiği kahraman bir komutanımızdı. Yıllar içinde dostluğumuz hiç bitmedi. Milli SİHA sistemlerimizin gelişiminde çok büyük desteği oldu" ifadelerini kullandı.
SİLAH ARKADAŞINDAN AĞLATAN ANI
A Haber canlı yayınına katılan şehit Erbaş'ın silah arkadaşı ve 15 Temmuz gazisi emekli albay İbrahim Keleş "Bana hep 'Sen hem hacı oldun hem de gazi oldun. Benim vatan yolunda sana yetişmem mümkün değil' derdi. Şehadet haberini duyduğumda 'Komutanım artık benim sana yetişmem mümkün değil, siz şehit oldunuz' dedim. Nur içinde yatsın" diye konuştu.
TESELLİ ETTİĞİ ŞEHİT ANNESİ: EVLADIM KADAR ÜZÜLDÜM ŞEHİT
Erbaş'ın cenazesine katıldığı 15 Temmuz şehidi Uzm. Çvş. Halit Yaşar Mine'nin annesi, kahraman korgeneralin şehit haberiyle duyduğu üzüntüyü SABAH'a anlattı. Ayşe Mine "Büyük şok yaşadım. Çok sevdiğimiz bir paşaydı. Merhametli ve iyi bir insandı. Yozgatlı olarak memleketlimizdi. Cenazede kendisine 'Çok zoruma gidiyor. Asker askeri öldürüyor' dediğim zaman elimi tutarak 'Bu katiller asker olamaz. Türk askeri milletin askeridir' demişti. Bizimle çok ilgilendi. Şehit olmasına evladım kadar üzüldüm" dedi.
KAZADAN İKİ SAAT ÖNCE ŞEHİDİN MEZARINA ÇİÇEK BIRAKTI
'ŞEHİTLİK KEŞKE BİZE DE NASİP OLSA'
Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın, kazadan saatler önce, Şırnak'taki hendek operasyonlarına katılan ve 4 Mart 2016'da şehit düşen Uzman Çavuş Musa Yılmaz'ın Elazığ'da bulunan mezarını ziyaret ederek "Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ruhun şad olsun" notu ile çiçek bıraktığı ortaya çıktı. Erbaş'ın, oğlunun şehadetinin yıldönümü nedeniyle kendisini de aradığını belirten Saadet Yılmaz, şunları söyledi: "'Üzülme annem' dedi. Eşimle konuşmak istedi, ama hastanede yattığını söyledim. 'Biz şehitliğe gidiyoruz' dedi. Daha sonra ben de oğlumun kabrine gittiğimde orada üzerine not yazılmış bir çiçek bırakmıştı. Hastaneye geldim, yine aradı. 'Eşin nasıl' diye sordu. 'Konuşamıyor' dedim. Ben üzülünce 'Üzülme annem, şehitlik öyle bir mertebe ki herkese nasip olmaz, keşke bize nasip olsaydı. Ben başhekimi ararım, ne gerekiyorsa size yardımcı olur' dedi. 4-5 dakika geçmeden başhekim geldi. Aradan 2 saat geçmeden haberlere baktım, helikopter kazasını söylüyor."
ŞEHİT ERBAŞ, TANKLARI KIŞLADAN ÇIKARAN DARBECİ KOMUTANI UYARDIĞINI ANLATMIŞTI:
BU MİLLETİN YÜZÜNE NASIL BAKARIZ KOMUTANIM
Elim helikopter kazasında şehit düşen 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, 15 Temmuz darbecilerinden Metin İyidil'in 12 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldığı davanın duruşmasında tanık olarak ifade vermişti. Erbaş ifadesinde İyidil'e "Ankara'da kışlalardan çıkışı engellemeniz gerekiyor. Bu milletin yüzüne nasıl bakacağız" dediğini anlattı. Erbaş, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, darbeye katılan F-16 uçaklara yakıt ikmali yapması için kaldırılan tanker uçakların bulunduğu Adana İncirlik Üs Komutanı Bekir Ercan Van'ı üs içerisinde saklandığı parkta polislerle birlikte gözaltına almıştı.
ONUNLA GÖREVE GİTMEK İÇİN CAN ATARDIK
Şehit istihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'i 11 yıl önce taburunda asteğmen olarak görev yapan askeri Yücel Yılmaz "Harika bir komutandı. Onunla birlikte göreve gitmek için can atardık" sözleriyle anlattı. Şehit Kurmay Albay Aydınyer'in 20 ve 16 yaşlarında iki kızı var.
GERİYE EVLATLARI KALDI
Helikopter kazasının Ankara'daki şehitlerinden Yüzbaşı Gökhan Uysal ailesinin tek oğluydu. Evli olan Uysal'ın biri 3 aylık 2 çocuğu vardı. Trabzon'un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in şehadet haberi ailesinin yaşadığı Ankara'yı ve memleketi Trabzon'u hüzne boğdu. Evli olan şehit Kureş'in 1 erkek çocuğu vardı. Onlar artık Türkiye Cumhuriyeti'ndeki milyonlarca vatansevere emanet.
EŞİ 2 AYLIK HAMİLE
Şehit Yüzbaşı Salih Sarıoğlu 16 Eylül 1987'de Ankara'da doğdu, 2010'da Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. Sarıoğlu'nun haziran ayında evlendiği ve eşinin 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.