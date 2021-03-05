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Şehit Korgeneral Osman Erbaş ile ilgili yürek yakan detay! Çocukluk arkadaşı muhtar anlattı

Bitis'in ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit düşen 11 askerden Korgeneral 'ın memleketi 'a ateş düştü. Şehidin ablası Hüsniye Korana, "Vatanı için çalıştı. Tek erkek kardeşimizdi. Vatan sağ olsun. Allah düşmanlarımıza fırsat vermesin" dedi. Çocukluk arkadaşı olan köy muhtarı Mustafa Kurt ise, şehit Erbaş'ın en son annesi 'ın cenazesi için 10 ay önce köye geldiğini belirtti.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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Şehit Korgeneral Osman Erbaş ile ilgili yürek yakan detay! Çocukluk arkadaşı muhtar anlattı

Elazığ 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral , 'in ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde 10 silah arkadaşı birlikte şehit düştü. Şehit Erbaş'ın acı haberi memleketi 'a ulaştı.

"YAVRUM 17 YAŞINDA KÖYDEN AYRILDI"
Erbaş'ın yakınları, acı haberle büyük üzüntü yaşadı. ilçesine bağlı Saray köyünde yaşayan şehit Osman Erbaş'ın ablası Hüsniye Korana, "Yavrum 17 yaşında köyden ayrıldı. Vatanı için çalıştı. Ne tatil bildi ne izin. Gecesini gündüzüne kattı. Tek erkek kardeşimizdi. Ana baba hasretiyle yandı. Vatan sağ olsun. Allah düşmanlarımıza fırsat vermesin" dedi.



"EN SON ANNESİNİN CENAZESİ İÇİN GELDİ"
Köy muhtarı Mustafa Kurt, şehit Erbaş'ın en son annesi 'ın cenazesi için 10 ay önce köye geldiğini belirterek, "Çocukluğumuz beraber geçti, ilkokulda aynı sınıftaydık. Askeri okulu kazandıktan sonra Yozgat'tan ayrıldı. Ama irtibatı hiç kesmedi. Sürekli konuşuyorduk. Biz onun Genelkurmay Başkanı olmasını bekliyorduk, şehit oldu çok üzgünüz" diye konuştu.



Şehit Erbaş'ın doğduğu 2 katlı tarihi evi gösteren muhtar Kurt, "Çocukluğumuz buralarda geçti, Osman Paşa, ilkokulu köyde, ortaokulu da Yozgat merkezde okuduktan sonra askeri okula gitti. 2007 yılında babasını, 10 ay önce de annesini kaybetmişti" diye konuştu.




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