MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR HELİKOPTERİN DÜŞME NEDENİNİ AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, helikopterin düşme nedenini açıkladı. Bakan Akar şöyle konuştu:

İlk bilgilere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir. Kaza kırım ekibine ivedilikle gerekli talimat verilmiştir. İncelemelere bugün başlanacak. Bu elim olayın kesin nedeni, ayrıntılı inceleme sonucunda belirlenecektir. İlk andan itibaren gerek arama kurtarma çalışmaları gerekse şehit ve yaralılarımızın tahliyesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından kısa sürede tüm imkanlar seferber edilerek her türlü destek sağlanmıştır. Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz. Bizleri derin acıya ve üzüntüye sevk eden bu elim kazada şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, TSK'ya ve asil milletimize başsağlığı, sabır; yaralı personelimize acil şifalar diliyorum.