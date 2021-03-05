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Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın vasiyeti ortaya çıktı | Helikopter kazasından iki saat önce ziyaret etmiş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan 8. Kolordu Komutanı 'ın vasiyeti ortaya çıktı. 'ın şehit olmadan bir gün önce Fırat Üniversitesi hastanesinde tedavi gören şehit babasını ziyaret ettiği, Rektör Prof. Dr. 'a mesaj yazarak şehit babasına sahip çıkılmasını istediği öğrenildi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın vasiyeti ortaya çıktı | Helikopter kazasından iki saat önce ziyaret etmiş

Şırnak İdil'de 2016 yılında hendek olaylarında şehit olan Uzman Jandarma 'ın babası Ahmet Sultan Yılmaz, böbrek yetmezliği nedeniyle Fırat Üniversitesi'nde tedavi görüyor.

HELİKOPTER KAZASINDAN İKİ SAAT ÖNCE ZİYARET ETMİŞ

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan 8. Kolordu Komutanı 'ın kazadan iki saat önce şehit uzman Musa Yılmaz'ın kabrini ziyaret ederek karanfil bıraktığı, ardından da hastaneye giderek şehit babasını ziyaret ettiği öğrenildi.

Osman Erbaş Paşa'nın Bitlis'e gitmeden önce Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 'a mesaj yazarak şehidin babasına sahip çıkılmasını istediği öğrenildi.

"ALLAH BİZE DE O MERTEBEYİ NASİP ETSİN"

Şehit Uzman Jandarma Musa Yılmaz'ın annesi Saadet Yılmaz, Şehit 'ın ziyaretine ilişkin anıyı paylaştı. Saadet Yılmaz; "O bizim babamızdı. Merhametli bir insandı. 'Oğlumun yıl dönümüdür' dedi. Bizim hatırımızı sordu. Allah hayırlı şifa versin dedi. Bizim acımızı paylaştı. Bizim derdimize ortak oldu. 'Allah bizi de o mertebeyi nasip etsin' dedi. Bizi yalnız bırakmadı. Her zaman bizi arıyordu. Ne ihtiyacınız var diye soruyordu. Başhekimle konuşacağını söyledi, 'özellikle ilgilensinler' dedi. İki saat sonra haberlerde 'nın şehit olduğunu öğrendik. Allah onun duasını kabul etti. Biz çok üzüldük. Allah ailesine sabır versin. Geri kalanları bağışlasın. Yaralı askerlerine Allah şifa versin." diye konuştu.




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