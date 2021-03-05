İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptığı yayında, Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği öne sürülen Yonca B. hakkında çok sayıda ihbar aldı.