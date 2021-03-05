Bitlis'te şehit düşen kahramanlara canlı yayında hakaret eden genç kız gözaltına alındı
Samsun'da sosyal medya üzerinden herkese açık şekilde yaptığı canlı yayın sırasında Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret eden 23 yaşındaki Yonca B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyada gündem olan ve büyük tepki gören Yonca B.'nin, olayın ardından profil fotoğrafını Türk Bayrağı olarak değiştirdiği görüldü.
YAŞAM DHA
Hareket geçen ekipler, Yonca B.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Yonca B., adliyeye sevk edildi.
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Sosyal medyada gündem olan ve büyük tepki gören Yonca B.'nin, olayın ardından profil fotoğrafını Türk Bayrağı olarak değiştirdiği görüldü.
İşte o kare