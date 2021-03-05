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Bitlis'te şehit düşen kahramanlara canlı yayında hakaret eden genç kız gözaltına alındı

'da sosyal medya üzerinden herkese açık şekilde yaptığı canlı yayın sırasında 'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret eden  23 yaşındaki ., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyada gündem olan ve büyük tepki gören Yonca B.'nin, olayın ardından profil fotoğrafını olarak değiştirdiği görüldü.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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Bitlis'te şehit düşen kahramanlara canlı yayında hakaret eden genç kız gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptığı yayında, 'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği öne sürülen . hakkında çok sayıda ihbar aldı.



Hareket geçen ekipler, Yonca B.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Yonca B., adliyeye sevk edildi.



Sosyal medyada gündem olan ve büyük tepki gören Yonca B.'nin, olayın ardından profil fotoğrafını olarak değiştirdiği görüldü.

İşte o kare

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